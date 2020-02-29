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توك شو

بعد تأجيله حدادا على وفاة مبارك.. افتتاح معرض فاروق حسني الثلاثاء المقبل

السبت 29/فبراير/2020 - 10:09 ص
الفنان فاروق حسني
الفنان فاروق حسني
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فرح علاء الخولي

عرض برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا عن استكمال الدكتور والفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، مسيرته الفنية، من خلال افتتاح معرض جديد تقرر إطلاقه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 مارس 2020، وذلك بمجمع الفنون بقصر عائشة فهمي بالزمالك.


وكان من المفترض افتتاح المعرض الأربعاء الماضي، ولكن تم تأجيله حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسيستمر قرابة الثلاثة أسابيع، حيث سينتهي في 24 مارس المقبل.


وكشف الفنان فاروق حسني عن تحضيراته للمعرض من خلال صورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكان يقف ممسكا بفرشاة ومحاطا بكم هائل من الألوان واللوحات، معلقًا: "تحضير لمعرض فبراير 2020".


ويحرص الفنان فاروق حسني على تقديم كل المدارس الفنية الجديدة من خلال أعماله، ولعل ما يميز المدرسة التجريبية التي يشتهر بها الفنان فاروق حسني أنها لا يمكن وصفها وإنما يتم إدراك رسالة اللوحة عند رؤيتها متكاملة.


وتحظى لوحات الفنان فاروق حسني باهتمام كبير من قبل محبي الفن، وكذلك من قبل الباحثين والدارسين، حيث كتب الناقد الفرنسي "ميشيل" في جريدة "لو فيجارو" عن تجربة فاروق حسني قائلا: "مثل الشعر يقوم فاروق حسني باستثمار أقل لمساحة الأرضية لكي تذوب في متعة الخيال والواقع يعطيان دون تفرقة ألوانا، خطوطا، أبخرة أو تعرجات عميقة وغيرها".

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