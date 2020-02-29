تعرف على نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالقليوبية، نتائج عملية التصويت التي تمت على مدار أمس الجمعة، حيث بدأت فى العاشرة صباحا تحت الإشراف القضائى برئاسة المستشار عدلى عبد الفتاح جاد وإشراف 12 مستشارا على 12 لجنة انتخابية بنادى بنها الرياضي وفى ظل تواجد أمنى مكثف لتأمين سير العملية الانتخابية.





وأعلنت اللجنة عن فوز المهندس أحمد محروس في شعبة الكهرباء وفي شعبة ميكانيكا محمد سراج الدين، وإسلام أبو الخير والمهندس المدني مينا نظمي ومحمد جميل وفي العمارة شهاب العسال وفي البترول والتعدين هاني الرايق.





نوهت اللجنة إلى أن إجمالى عدد الحاضرين للتصويت أمام اللجان بلغ 1577 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 308 أصوات وعدد الأصوات الصحيحة 1269 صوتا.





وقال المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية إن النقابة العامة والفرعية بالقليوبية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين تاركين الفرصة لجموع المهندسين لاختيار من يمثلهم.