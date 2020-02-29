قيادي فلسطيني يدعو لحوار بين المكونات الفلسطينية تستضيفه القاهرة لإنهاء الانقسام

شارك المئات من الفلسطينين في أداء صلاة الجمعة أمس أمام معبر بيت حانون - إيرز شمال قطاع غزة بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة ضمن فعاليات التنديد بـ "صفقة القرن".









وقال عاكف المصري، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة، إن المسيرات والاحتجاجات ستبقى مستمرة ضد الصفقة بشكل موحد في الميدان تحت راية العلم الفلسطيني.









وأضاف عاكف المصري، خلال الوقفة التي تلت صلاة الجمعة، أن الشعب الفلسطيني يواجه طغيان وهيمنة الاحتلال الإسرائيلي المدعوم بالسياسة الأمريكية التي تقوم على قانون البلطجة والسطو على مقدرات الأمة، مؤكدًا أن المهمة الرئيسية الماثلة أمام جميع أبناء الشعب الفلسطيني الآن هي الخلاص من الاحتلال والجميع موحد حول هذا الهدف.









وأكد أن الشعب الفلسطيني لن ييأس مهما بدت الظروف صعبة ومظلمة وسنواصل النضال جيلًا بعد جيل لإنجاز الحق المقدس الفردي والجماعي بالعودة.









ودعا إلى مغادرة المرحلة السابقة من الانقسام والانتقال إلى مرحلة وطنية وسياسية جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والمقاومة بكل أشكالها والعمل على تعزيز مقومات الصمود للشعب الفلسطيني.









وجدد الدعوة إلى حوار وطني شامل تستضيفه القاهرة لجميع مكونات الشعب الفلسطيني للتوافق على برنامج وطني كفاحي يتوج بإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية يستند إلى الاتفاقيات الموقعة، وهذا يشكل أولى الخطوات في دحر الاحتلال وزواله عن أرضنا.







