بايرن ميونخ يسعى للثأر من هوفنهايم بـ الدوري الألماني





ويسعى فريق بايرن ميونخ للثأر من هوفنهايم، بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، وتعزيز صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.









وكان بايرن ميونخ خسر أمام هوفنهايم بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور الأول.









ويفتقد فريق بايرن ميونخ لخدمات نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مباراة اليوم، للإصابة.









في المقابل، يسعى فريق هوفنهايم لتأكيد تفوقه على بايرن ميونخ بتحقيق الفوز عليه في لقاء اليوم، والاقتراب من المربع الذهبي.









ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 89 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن لايبزيج، صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد هوفنهايم في المركز الثامن بـ 34 نقطة.

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره هوفنهايم اليوم، السبت، في الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الألماني.