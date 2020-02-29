ساندي: لا أخشى العمل مع الشعراء والملحنين الجدد

أكدت الفنانة ساندي أنها لا تخشى التعاون مع الشعراء والملحنين الجدد، بل إنها تحب فتح الأبواب لهم وإعطاءهم الفرصة كي يقدموا فنهم بشكل جيد.





وقالت ساندي، خلال ندوتها في موقع "صدى البلد": "مش بهتم مين اللي بيعمل الأغاني، في النهاية هما فنانين وعملوا حاجة عجبتني، وزي ما عجبتني هتعجب بعض من الناس وأنا بعرف اختار أغاني كويس ومش بخاف خالص".





وأضافت: "أول لحن قدمه بلال سرور كان معايا في "أول مرة اتجرأ" وعمل نجاح، وبعدها عملنا نجاح أكبر في "حلوة جدا"، وسميرة سعيد كلمته بسبب ألبومي وقالتلي: أنا كلمتك بسبب ألبوم "حلوة جدا" لأني حسيت إنه مميز وإنك بتقدمي شيء مختلف وعجبوني الأولاد ".



