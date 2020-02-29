AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ساندي: لا أخشى العمل مع الشعراء والملحنين الجدد

السبت 29/فبراير/2020 - 10:10 ص
ساندي
ساندي
Advertisements
آيه عاطف - محمد نحلة
أكدت الفنانة ساندي أنها لا تخشى التعاون مع الشعراء والملحنين الجدد، بل إنها تحب فتح الأبواب لهم وإعطاءهم الفرصة كي يقدموا فنهم بشكل جيد.

وقالت ساندي، خلال ندوتها في موقع "صدى البلد": "مش بهتم مين اللي بيعمل الأغاني، في النهاية هما فنانين وعملوا حاجة عجبتني، وزي ما عجبتني هتعجب بعض من الناس وأنا بعرف اختار أغاني كويس ومش بخاف خالص".

وأضافت: "أول لحن قدمه بلال سرور كان معايا في "أول مرة اتجرأ" وعمل نجاح، وبعدها عملنا نجاح أكبر في "حلوة جدا"، وسميرة سعيد كلمته بسبب ألبومي وقالتلي: أنا كلمتك بسبب ألبوم "حلوة جدا" لأني حسيت إنه مميز وإنك بتقدمي شيء مختلف وعجبوني الأولاد".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا بكون مبسوطة إني أبقى سباقة وأقدم حد جديد للناس دي حاجة بتضيفلي، وبلال سرور دلوقتي أغانيه مكسرة الدنيا آخرهم عمرو دياب".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبع الشتا أغنية جديدة في ألبوم ساندي إتنين في واحدة

ساندي تطرح ألبومها الجديد إتنين في واحدة.. اليوم

كليب"طبع الشتا" لساندي يتجاوز النصف مليون مشاهدة عبر"يوتيوب"

ساندي في ضيافة موقع صدى البلد .. صور

ساندي: قدمت أعمالا قبل اتنين في واحدة لم يهتم أحد بها.. وهذه حقيقة اعتزالي

ساندي: على خشبة المسرح بتوصف حالتي النفسية

ترشيحاتنا

ديانا كرزون مطلوبة على جوجل.. اعرف السبب

بعد وفاة المفكر الإسلامى محمد عمارة.. إليك أبرز 10 معلومات عنه

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

شقيق الأرض.. اكتشاف كوكب عملاق جديد مؤهل للحياة

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

قضاء الصلاة الفائتة لسنوات.. هل توجد كفارة.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

شاهد.. ابن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والده

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

قضاء الصلاة الفائتة لسنوات.. هل توجد كفارة.. أمين الفتوى يجيب

علي انغام بداري كده.. روبي تشعل حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق