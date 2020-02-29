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لميس سلامة: الزمالك يقترب خطوة جديدة للفوز بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 10:00 ص
الزمالك يفوز على
الزمالك يفوز على الترجي التونسي 3-1
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن فريق نادي الزمالك فاز أمس، الجمعة، على الترجي التونسي بالدور الثامن بدوري أبطال أفريقيا بنفس النتيجة التي فاز بها في الدوحة على الترجي، وكانت 3-1 لصالح نادي الزمالك.


وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن الزمالك يقترب خطوة أخرى للصعود للدور قبل النهائي للبطولة.


وأوضحت أن النادي الأهلي يخوض اليوم، السبت، مواجهة قوية جدًا أمام نادي "صن داونز" الجنوب أفريقي في نفس البطولة، ويجب أن يحقق المكسب الذي يجعله يطمئن على مكانه في البطولة.


وأكدت أن الكثير من المتابعين والمشجعين للنادي الأهلي يترقبون المباراة اليوم ويدعون بفوز النادي الأهلي.

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