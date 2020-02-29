إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين بشمال سيناء

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للجنة الفرعية لنقابة المهندسين بشمال سيناء، عن فوز 7 مهندسين من بين 16 مرشحا.





وأشارت اللجنة إلى أنه فاز في شعبة العمارة المهندس أسامة محمد صالح والمهندس على الخليلى ، وفى شعبة المدنى فاز المهندس محيى فتوح والمهندس خالد جبارة ، وفى شعبة الكهرباء، فاز المهندس محمد عبد الكريم قمحاوى والمهندس ممدوح حسن سلام ، وفى شعبة الميكانيكا فاز المهندس عمرو مسلم الطويل.





يذكر أن انتخابات التجديد النصفى قد أجريت على 7 مقاعد فى مختلف الشعب، وتنافس عليها 15 مهندسا ومهندسة ، ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت من المهندسين المقيدين فى جدول النقابة الفرعية للمهندسين بشمال سيناء 3000 مهندس ومهندسة ، وقد حضر منهم وأدلى بصوتا 385 مهندسا ومهندسة بنسبة حوالى 30 % ، وكان عدد الأصوات الصحيحة 349 صوتا والباطلة 36 صوتا .



