AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين بشمال سيناء

السبت 29/فبراير/2020 - 10:09 ص
نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
Advertisements
أ ش أ
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للجنة الفرعية لنقابة المهندسين بشمال سيناء، عن فوز 7 مهندسين من بين 16 مرشحا.

وأشارت اللجنة إلى أنه فاز في شعبة العمارة المهندس أسامة محمد صالح والمهندس على الخليلى ، وفى شعبة المدنى فاز المهندس محيى فتوح والمهندس خالد جبارة ، وفى شعبة الكهرباء، فاز المهندس محمد عبد الكريم قمحاوى والمهندس ممدوح حسن سلام ، وفى شعبة الميكانيكا فاز المهندس عمرو مسلم الطويل.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفى قد أجريت على 7 مقاعد فى مختلف الشعب، وتنافس عليها 15 مهندسا ومهندسة ، ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت من المهندسين المقيدين فى جدول النقابة الفرعية للمهندسين بشمال سيناء 3000 مهندس ومهندسة ، وقد حضر منهم وأدلى بصوتا 385 مهندسا ومهندسة بنسبة حوالى 30 % ، وكان عدد الأصوات الصحيحة 349 صوتا والباطلة 36 صوتا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منافسة بين ١٦ عضوا لانتخاب 7 مقاعد بنقابة مهندسي شمال سيناء

انطلاق انتخابات التجديد النصفي لـ المهندسين في المحافظات.. تأجيل عمومية نقابة الأقصر.. وإقبال كثيف بـ كفر الشيخ

هدوء والتزام.. شعار انتخابات نقابة مهندسي الإسماعيلية

المرأة تنافس على 3 مقاعد فى انتخابات مهندسي البحيرة .. صور

إقبال متزايد على التصويت في انتخابات التجديد النصفي لـ مهندسين القليوبية..صور

بالأسماء.. النقابة للجميع تفوز بـ 5 مقاعد في انتخابات المهندسين بـ كفر الشيخ

ترشيحاتنا

الخارجية: نأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن مفاوضات سد النهضة

شقيق الأرض.. اكتشاف كوكب عملاق جديد مؤهل للحياة

ماذا يحدث للميت عند صلاة مائة رجل في الجنازة؟ مكافأة ربانية لا تتوقعها

قرينة الرئيس السيسي تقدم واجب العزاء لأسرة حسني مبارك.. يتصدر نشرة صباح البلد

إسرائيل تعزي تركيا في مقتل 34 جنديا بإدلب

شاهد.. أم تقود أطفالها إلى المدرسة ثم تكتشف نسيانهم

AdvertisementS

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

شاهد.. ابن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والده

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

قضاء الصلاة الفائتة لسنوات.. هل توجد كفارة.. أمين الفتوى يجيب

علي انغام بداري كده.. روبي تشعل حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق