مواجهات شرسة تنتظر مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث.. اليوم

تقام اليوم السبت منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دورى القسم الثالث لمجموعة الجيزة التي تشهد صراعا قويا على صدارة الترتيب وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا .





ويستضيف فريق العياط منافسه الشرقية للدخان صاحب الصدارة بهدف تحقيق الفوز والابتعاد عن الهبوط لدورى القسم الرابع .





وجاءت المواجهات كالتالي :

المعادي - جولدي

الصيد - حلوان العام

ابوالنمرس - جينيس

الصف - اكتوبر

القومي - الاتصالات

بشتيل - البدرشين





ترتيب المجموعة الخامسة

1- الشرقية للدخان : 52 نقطة

2- المصرية للاتصالات : 47 نقطة

3- جولدي : 42 نقطة

4- حلوان العام : 37 نقطة

5- أكتوبر : 34 نقطة

6- المعادي : 27 نقطة

7- القومي : 26 نقطة

8- بشتيل : 23 نقطة

9- الصف : 22 نقطة

10- أبو النمرس : 19 نقطة

11- العياط : 19 نقطة

12- جينيس : 18 نقطة

13- البدرشين : 17 نقطة

14- الصيد : 11 نقطة