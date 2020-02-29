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رياضة

مواجهات شرسة تنتظر مجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث.. اليوم

السبت 29/فبراير/2020 - 10:10 ص
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله هشام
تقام اليوم السبت منافسات الجولة الـ21 من مسابقة دورى القسم الثالث لمجموعة الجيزة التي تشهد صراعا قويا على صدارة الترتيب وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا .

ويستضيف فريق العياط منافسه الشرقية للدخان صاحب الصدارة بهدف تحقيق الفوز والابتعاد عن الهبوط لدورى القسم الرابع .

وجاءت المواجهات كالتالي : 
المعادي - جولدي 
الصيد - حلوان العام 
ابوالنمرس - جينيس 
الصف - اكتوبر 
القومي - الاتصالات 
بشتيل - البدرشين 

ترتيب المجموعة الخامسة
1- الشرقية للدخان : 52 نقطة
2- المصرية للاتصالات : 47 نقطة
3- جولدي : 42 نقطة
4- حلوان العام : 37 نقطة
5- أكتوبر : 34 نقطة
6- المعادي : 27 نقطة
7- القومي : 26 نقطة
8- بشتيل : 23 نقطة
9- الصف :  22 نقطة
10- أبو النمرس : 19 نقطة
11- العياط : 19 نقطة
12- جينيس : 18 نقطة
13- البدرشين : 17 نقطة
14- الصيد : 11 نقطة
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