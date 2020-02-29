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حوادث

إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين بدمنهور

السبت 29/فبراير/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أصيب ٥ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج بالمخ، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتى أجرة ميكروباص ونقل بطريق الحاجر بجوار قرية الشوكة بدائرة مركز دمنهور، وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى لاتخاذ العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين تصادم سيارتى أجرة ميكروباص ونقل بطريق الحاجر بجوار قرية الشوكة بدائرة المركز.


وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "محمد مصطفى رمضان ٣٥ سنة دمنهور باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عبد الناصر زايد ٣٠ سنة دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وانشراح حسن عبد الحميد ٢٠ سنة دمنهور اشتباه كسر بالفخد الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود أنور حسن ١٩ سنة دمنهور اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود اشرف حسني ٢٠ سنة دمنهور نزيف من الأنف وكدمات متفرقة بالجسم".

وتم نقل المصابين للمستشفى التعليمى بدمنهور لعمل الإسعافات الأولية والإجراءات اللازمة للعلاج.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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