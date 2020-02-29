علاء والي: رصف شارع المدارس بكرداسة والانتهاء من مشروعات الصرف الصحى

أشاد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب ونائب كرداسة، بالاستجابة السريعة من قبل محافظ الجيزة وتلبية مطلب أهالى كرداسة ورصف شارع مجمع مدارس كرداسة، بداية من مدخل طريق مصر إسكندرية الصحراوى، مارا بمقابر كرداسة ومجمع مدارس كرداسة ومقابر أبو رواش إلى الكوبرى القبلى بأبو رواش.





وقال علاء والى إن رصف شارع مدارس كرداسة يعد تيسيرا على الطلبة والمترددين على المقابر، وكان مطلبًا هامًا للمواطنين.



