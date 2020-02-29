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برلمان

علاء والي: رصف شارع المدارس بكرداسة والانتهاء من مشروعات الصرف الصحى

السبت 29/فبراير/2020 - 10:38 ص
صدى البلد
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أشاد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب ونائب كرداسة، بالاستجابة السريعة من قبل محافظ الجيزة وتلبية مطلب أهالى كرداسة ورصف شارع مجمع مدارس كرداسة، بداية من مدخل طريق مصر إسكندرية الصحراوى، مارا بمقابر كرداسة ومجمع مدارس كرداسة ومقابر أبو رواش إلى الكوبرى القبلى بأبو رواش.

وقال علاء والى إن رصف شارع مدارس كرداسة يعد تيسيرا على الطلبة والمترددين على المقابر، وكان مطلبًا هامًا للمواطنين.

وأكد أن محافظ الجيزة يبذل جهودًا كبيرة على أرض الواقع، فقد وجه خلال متابعته للمشروعات الجارى تنفيذها بسرعة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذه بقريه ناهيا بكرداسة، وإزالة أى معوقات تعترض المشروع، وسرعة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل والتغذية بالمياه بالقرية والالتزام بالمواعيد المتفق عليها والمحددة للانتهاء من المشروعات لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.
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