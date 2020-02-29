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أخبار العالم

إيران تهدد إسرائيل بالحرب.. تفاصيل

السبت 29/فبراير/2020 - 10:40 ص
إيران تهدد إسرائيل
إيران تهدد إسرائيل بالحرب
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سمر صالح

قال وزرة الخارجية الإيرانية، إن "رد طهران على أي عدوان أو تصرف أحمق من جانب الكيان الصهيوني ضد مصالح البلاد في سوريا والمنطقة سيكون ساحقا وباعثا على الندم وبمثابة حرب".

 

وردا على تهديدات أحد مسؤولي الإسرائيليين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إن "هيكلية وطبيعة هذا الكيان على مدى الأعوام الـ 70 الماضية مبنية على احتلال أرض فلسطين وأراض من الدول المجاورة وارتكاب المجازر ونهب الثروات والإرهاب والعدوان"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

 

وأكد موسوي، أن "تواجد إيران في سوريا مبني على دعوة واتفاق مع الحكومة فيها وبهدف مكافحة الإرهاب المدعوم من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، وأن بلادنا لن تتوانى ولن تجامل لحظة واحدة في صون التواجد في سوريا والدفاع عن أمنها القومي ومصالحها الإقليمية وسترد على أي عدوان أو تصرف يتسم بالحماقة ردا ساحقا وحازما".

 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "الجمهورية الإسلامية ستتابع تهديدات وتصريحات مسؤولي كيان الاحتلال في المحافل الدولية"، مشيرا إلى "الطبيعة الإرهابية والاحتلالية لهذا الكيان".

 

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت، قد أكد أنه يهدف إلى إنهاء ما وصفه بالوجود العسكري الإيراني في سوريا في غضون 12 شهرا.

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