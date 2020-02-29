انطلاق البرنامج التدريبي لمعامل أطفال الأنابيب بجامعة بنها..صور

تنظم جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة فعاليات البرنامج التدريبي لمعامل أطفال الأنابيب بفرع الجامعة الجديد بالعبور.

وقال الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور أن البرنامج يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويهدف إلى تأهيل أخصائي معامل أطفال الأنابيب في مصر وخارجها لمواكبة التطورات الحديثة في مجال أطفال الأنابيب والحقن المجهري.

من جانبه قال الدكتور أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب ومنسق البرنامج إن مجلس الجامعة اعتمد برنامح تدريبى لأخصائى معامل الأجنة واطفال الأنابيب ويقوم بالتدريب خريجى كليات العلوم والطب البيطرى والصيدلة والأسنان والطب حتى يصبحوا مؤهلين للعمل كأخصائيين فى معامل الأجنة وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى سواء داخل مصر أو خارجها.

وأشار يوسف إلى البرنامج التدريبى يعد تطورا نوعيا فى طرق التدريب خاصة فى هذا المجال المتقدم جدا مضيفا أن التدريب النظرى سيكون داخل فرع الجامعة بالعبور أما التدريب العملى فسوف يكون داخل معامل كليات الطب والطب البيطرى ويشارك في البرنامج كوكبة من الأساتذة من جميع الجامعات المصرية.

وأعرب الدكتور هشام العناني استاذ أمراض النساء والتوليد القصر العيني وخبير اطفال الانابيب والحقن المجهري عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج التدريبي المتميز مشيرا إلى أن جامعة بنها قد أخذت السبق في الدفع بهذه البرامج المهنية التي تخدم سوق العمل داخل وخارج مصر.

وأضافت الدكتورة رجاء منصور رائده الحقن المجهري في مصر أن هذا البرنامج يركز على إكساب المتدربين المهارات اللازمة للعمل في هذا المجال وهذا يعتبر توجه جديد للجامعات المصرية نتمنى انتشاره.