AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انطلاق البرنامج التدريبي لمعامل أطفال الأنابيب بجامعة بنها..صور

السبت 29/فبراير/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

تنظم جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة فعاليات البرنامج التدريبي لمعامل أطفال الأنابيب بفرع الجامعة الجديد بالعبور.

وقال الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لفرع الجامعة بالعبور أن البرنامج يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويهدف إلى تأهيل أخصائي معامل أطفال الأنابيب في مصر وخارجها لمواكبة التطورات الحديثة في مجال أطفال الأنابيب والحقن المجهري.

من جانبه قال الدكتور أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب ومنسق البرنامج إن مجلس الجامعة اعتمد برنامح تدريبى لأخصائى معامل الأجنة واطفال الأنابيب ويقوم بالتدريب خريجى كليات العلوم والطب البيطرى والصيدلة والأسنان والطب حتى يصبحوا مؤهلين للعمل كأخصائيين فى معامل الأجنة وأطفال الأنابيب والحقن المجهرى سواء داخل مصر أو خارجها.

وأشار يوسف إلى البرنامج التدريبى يعد تطورا نوعيا فى طرق التدريب خاصة فى هذا المجال المتقدم جدا مضيفا أن التدريب النظرى سيكون داخل فرع الجامعة بالعبور أما التدريب العملى فسوف يكون داخل معامل كليات الطب والطب البيطرى ويشارك في البرنامج كوكبة من الأساتذة من جميع الجامعات المصرية.

وأعرب الدكتور هشام العناني استاذ أمراض النساء والتوليد القصر العيني وخبير اطفال الانابيب والحقن المجهري عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج التدريبي المتميز مشيرا إلى أن جامعة بنها قد أخذت السبق في الدفع بهذه البرامج المهنية التي تخدم سوق العمل داخل وخارج مصر.

وأضافت الدكتورة رجاء منصور رائده الحقن المجهري في مصر أن هذا البرنامج يركز على إكساب المتدربين المهارات اللازمة للعمل في هذا المجال وهذا يعتبر توجه جديد للجامعات المصرية نتمنى انتشاره.

انطلاق البرنامج التدريبي لمعامل أطفال الأنابيب بجامعة بنها..صور
انطلاق البرنامج التدريبي لمعامل أطفال الأنابيب بجامعة بنها..صور
انطلاق البرنامج التدريبي لمعامل أطفال الأنابيب بجامعة بنها..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير أعمال الامتحانات والكنترولات بالكليات.. صور

رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات ومنشآت فرع العبور الجديد ..صور

السعيد: انتظام الدراسة بكليات جامعة بنها مع بدء الفصل الدراسي الثاني.. صور

إنشاء معمل للنحت والخزف بتربية القناة

أمن صناعى وسلامة طبية.. ندوة توعية داخل معامل جامعة بنها

في مؤتمر دولي.. إعلان تفوق مصر على دول أوروبية في نسب نجاح عمليات الحقن المجهري

ترشيحاتنا

حقيقة إصابة نجم شهير بفيروس كورونا

ليفربول في ضيافة واتفورد بـ الدوري الإنجليزي

حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري المصري

كورونا خرج عن السيطرة.. وفاة أكثر من 200 إيراني بالفيروس المميت

مدافع الترجي للزمالك: اسألوا الأهلي عن جحيم رادس.. تفاصيل

شاهد.. رد مفاجئ من أحمد السقا على رأيه في أغاني المهرجانات

AdvertisementS

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

شاهد.. ابن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والده

علي انغام بداري كده.. روبي تشعل حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

إيران تهدد إسرائيل بالحرب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق