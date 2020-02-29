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اقتصاد

الغرفة التجارية بسوهاج تنظم ندوة توعية لمنتسبيها لميكنة الإقرارات الضريبية

السبت 29/فبراير/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
نظمت الغرفة التجارية بسوهاج، برئاسة المستشار خالد أبو الوفا ندوة توعية تحت عنوان (تحويل الإقرارات الضريبية من ورقية إلى مميكنة)، وذلك أمس الجمعة، بمشاركة عدد من مسئولي مصلحة الضرائب المصرية.

وقال خالد أبو الوفا إن الندوة تأتي ضمن خدمات مجلس إدارة الغرفة للتجار والصناع ومؤدي الخدمات من منتسبي غرفة سوهاج التجارية وايضا المواطنين بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

وأكد رئيس غرفة سوهاج أن الندوة تستهدف تحويل الإقرارات الضريبية من ورقية إلى مميكنة بداية من العام القادم بالنسبة للسجلات الفردية وسجلات الشركات.

وأشار إلى أن هذه الندوة تعد من ضمن سلسلة الندوات والفعاليات التي تستهدفها الغرفة لتقديم خدمات لمنتسبيها في الفترة القادمة وامتدادا للخدمات التي يسعى مجلس الادارة إلي تقديمها منذ توليه مهمة الغرفة.

وشارك في الندوة الدكتور عصمت بنيامين رزق الله مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب أسيوط أول وأحمد ماهر مسئول عن منظومة الإقرار الضريبي ومدحت كمال مدير عام التدريب بمصلحة الضرائب بسوهاج بجانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة من بينهم أحمد اللبان - نائب اول لرئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة إسماعيل عيسى محمد وحاتم محمد سعد ومحمود خلف.
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