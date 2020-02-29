AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 107 ملايين جنيه.. تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة وبنية أساسية بأسيوط

السبت 29/فبراير/2020 - 11:05 ص
مشروعات كثيفة العمالة
مشروعات كثيفة العمالة وبنية اساسية في أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنفيذ برامج ومشروعات بمبلغ 107 ملايين جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات بنية أساسية ومشروعات كثيفة العمالة والتشغيل للحد من البطالة التي تعد أحد أهم أسباب الهجرة غير النظامية.

اقرأ أيضا:

بحر العلوم.. من هو السيوطي الذي يحتفل الصوفية بميلاده اليوم؟.. فيديو وصور

بمشاركة 40 شركة .. محافظ أسيوط يفتتح ملتقى التوظيف باستاد الأربعين لتوفير 3 آلاف فرصة عمل

لتأخر المحافظ.. شباب أسيوط يفترشون الأرض في انتظار افتتاح ملتقى التوظيف..فيديو


جاء ذلك خلال لقائه رميح عبد الحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بالمحافظة ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى أن المشروعات والبرامج التى يجرى تنفيذها بالأماكن المستهدفة بالقرى والنجوع تهدف إلى إيجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل وتحسين وتمكين الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية، فضلا عن مشروعات البنية الأساسية وأعمال التنمية المجتمعية، موجها جهاز تنمية المشروعات بالعمل على تنفيذ تلك المشروعات بالتنسيق مع وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة  وتوفير فرص عمل قصيرة ومتوسطة الأمد وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل بهدف توسيع فرص توظيفهم فضلا عن رفع الوعي بالمجتمعات المستهدفة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والبيئية؛ مؤكدا على الدور الذي توليه الدولة في تنمية وتطوير الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ مشيرا إلى تضافر جميع جهود المحافظة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وتنمية الصعيد.

ونوه رميح عبد الحسيب إلى أن الدراسة الحديثة التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة بصورة غير قانونية إلى وجود إحدى عشر محافظة تضم أكبر عدد من الشباب الراغبين في الهجرة غير النظامية من بينها محافظة أسيوط، لافتا إلى أن التمويل المخصص لمحافظة أسيوط لتنفيذ تلك المشروعات شمل مكون البنية الأساسية لتنفيذ المشروعات الفرعية للبنية التحتية المجتمعية كثيفة العمالة بمبلغ  55 مليون جنيها لتوفير 82 ألف و500 فرصة عمل ومكون التنمية المجتمعية وهو يعد الهدف الرئيسي لاتفاقية معالجة الاسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية وهو تعزيز الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحسين وتمكين تلك الفئات بالمجتمعات المحلية وتنفيذ مشروعات تنموية مجتمعية وتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل وخاصة الشباب بمبلغ 35 مليون جنيها لتوفير ألفان و450 فرصة عمل ومكون تحسين فرص التشغيل والتدريب من اجل التوظيف بتكلفة 17 مليون جنيه لتوفير ألف و417 فرصة عمل؛ لافتا إلى ان إجمالي التمويل المخصص لمحافظة أسيوط 107 ملايين جنيه منحة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي عدد 86 ألفا و 367 فرصة عمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم ووزيرة الهجرة يشاركان في ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات

2.4 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول تفعيل مبادرة مراكب النجاة بالفيوم

التنمية المحلية: تعميم منظومة التخطيط المحلي وبرامج التنمية المطورة على المحافظات.. وتوفير 20 مليار جنيه لنحو 120 ألف مشروع متوسط وصغير من مشروعك حتى 2024

محافظ أسيوط يناقش تنفيذ مشروعات لتشغيل الشباب بتكلفة 94 مليون جنيه

بمنحة قيمتها 27 مليون يورو.. تنمية المشروعات يوقع اتفاقية التصدي للهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي

محافظ أسيوط يحث الشباب على الاستفادة من قروض برنامج مشروعك

ترشيحاتنا

حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري المصري

حضور عمرو دياب وبكاء مجدي عبدالغني وصور محمد رمضان.. شاهد لقطات من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

مدافع الترجي للزمالك: اسألوا الأهلي عن جحيم رادس.. تفاصيل

شاهد.. ابن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والده

بعد وفاة المفكر الإسلامى محمد عمارة.. إليك أبرز 10 معلومات عنه

خالد بدرة: الترجي عاني من استهتار لاعبيه أمام الزمالك.. والحكم لم يخطئ

AdvertisementS

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

شاهد.. ابن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والده

علي انغام بداري كده.. روبي تشعل حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

إيران تهدد إسرائيل بالحرب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق