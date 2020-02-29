بتكلفة 107 ملايين جنيه.. تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة وبنية أساسية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنفيذ برامج ومشروعات بمبلغ 107 ملايين جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات بنية أساسية ومشروعات كثيفة العمالة والتشغيل للحد من البطالة التي تعد أحد أهم أسباب الهجرة غير النظامية.

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جاء ذلك خلال لقائه رميح عبد الحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بالمحافظة ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى أن المشروعات والبرامج التى يجرى تنفيذها بالأماكن المستهدفة بالقرى والنجوع تهدف إلى إيجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل وتحسين وتمكين الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية، فضلا عن مشروعات البنية الأساسية وأعمال التنمية المجتمعية، موجها جهاز تنمية المشروعات بالعمل على تنفيذ تلك المشروعات بالتنسيق مع وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة وتوفير فرص عمل قصيرة ومتوسطة الأمد وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل بهدف توسيع فرص توظيفهم فضلا عن رفع الوعي بالمجتمعات المستهدفة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والبيئية؛ مؤكدا على الدور الذي توليه الدولة في تنمية وتطوير الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين؛ مشيرا إلى تضافر جميع جهود المحافظة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وتنمية الصعيد.

ونوه رميح عبد الحسيب إلى أن الدراسة الحديثة التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة بصورة غير قانونية إلى وجود إحدى عشر محافظة تضم أكبر عدد من الشباب الراغبين في الهجرة غير النظامية من بينها محافظة أسيوط، لافتا إلى أن التمويل المخصص لمحافظة أسيوط لتنفيذ تلك المشروعات شمل مكون البنية الأساسية لتنفيذ المشروعات الفرعية للبنية التحتية المجتمعية كثيفة العمالة بمبلغ 55 مليون جنيها لتوفير 82 ألف و500 فرصة عمل ومكون التنمية المجتمعية وهو يعد الهدف الرئيسي لاتفاقية معالجة الاسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية وهو تعزيز الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحسين وتمكين تلك الفئات بالمجتمعات المحلية وتنفيذ مشروعات تنموية مجتمعية وتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل وخاصة الشباب بمبلغ 35 مليون جنيها لتوفير ألفان و450 فرصة عمل ومكون تحسين فرص التشغيل والتدريب من اجل التوظيف بتكلفة 17 مليون جنيه لتوفير ألف و417 فرصة عمل؛ لافتا إلى ان إجمالي التمويل المخصص لمحافظة أسيوط 107 ملايين جنيه منحة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي عدد 86 ألفا و 367 فرصة عمل.