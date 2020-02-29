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للبدء في تنفيذ الأولوية العاجلة للطرق..شعراوي:2 مليار جنيه تمويل إضافي لرفع كفاءة 197 طريقا في 12 محافظة..تنفيذ 2652 طريقا بطول 6587كم بتكلفة 12.7 مليار جنيه..236 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 13 طريقا

السبت 29/فبراير/2020 - 10:43 ص
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
  • وزير التنمية المحلية:
  • 12 محافظة كمرحلة أولى "الجيزة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بني سويف – الفيوم – المنيا"
  • 234 مليون جنيه لتطوير 17 طريقا بمحافظة الدقهلية 
  • 226 مليون جنيه لتطوير 13 طريقا بالشرقية
  • 221 مليون جنيه لتطوير 29 طريقا بالغربية
  • 210 ملايين جنيه لتطوير 3 طرق بالقليوبية 
  • 210 ملايين جنيه لتطوير 28 طريقا بالبحيرة 
  • 210 ملايين جنيه لتطوير 20 طريقا بكفر الشيخ
  • 140 مليون جنيه لـ 30 طريقا ببني سويف

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تمت إتاحة دعم إضافي للمحافظات خلال العام المالي الحالي قدره 2 مليار جنيه للبدء في تنفيذ الأولوية العاجلة للطرق، وتضمن 197 طريقا بطول 840 كم في 12 محافظة كمرحلة أولى وهى "الجيزة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بني سويف – الفيوم – المنيا"، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ 2652 طريقا بطول 6587كم بتكلفة قدرها 12.7 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظات للعامين القادمين، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية اعتبارًا من العام المالي الحالي.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الدعم الإضافي العاجل يتضمن تخصيص 236 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 13 طريقا بمحافظة المنوفية، و234 مليون جنيه لتطوير 17 طريقا بمحافظة الدقهلية، و226 مليون جنيه لتطوير 13 طريقا بالشرقية، و221 مليون جنيه لتطوير 29 طريقا بالغربية، و210 ملايين جنيه لتطوير 3 طرق بالقليوبية، و210 ملايين جنيه لتطوير 28 طريقا بالبحيرة، و210 ملايين جنيه لتطوير 20 طريقا بكفر الشيخ، بالإضافة إلى تخصيص 140 مليون جنيه لـ 30 طريقا ببني سويف، و126 مليون جنيه لـ 16 طريقا بالمنيا، و116 مليون جنيه لـ 4 طرق بالجيزة، و23 مليون جنيه لـ 8 طرق بدمياط. 

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم اختيار تلك الطرق من خلال اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتي النقل والتنمية المحلية ومشاركة الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الطرق والنقل التابعة للمحافظات، حيث وضعت الطرق المحلية والإقليمية ذات البعد الاقتصادي في الأولوية العاجلة لدعم وتنمية الاقتصاد المحلى، وزيادة الناتج المحلى للمحافظات والترابط والتواصل الاقتصادي بين المدن الرئيسية، بالإضافة إلى تيسير عملية تصدير المنتجات المختلفة للخارج وتنشيط حركة التجارة الداخلية، لافتًا إلى التعاون المشترك مع وزارة النقل للإسراع في تنفيذ تلك الطرق بأعلى المواصفات وبجودة عالية، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الطرق وضخ استثمارات كبيرة به من أجل تحسين جودة الخدمات عليها. 

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لحصر الطرق المحلية داخل المحافظات المطلوب رصفها ورفع كفاءتها، وتم تقدير قيمة تكلفتها بواقع 35.5 مليار جنيه، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 2050 مشروعا خلال العام المالي الماضى بطول 3000 كم بتكلفة 5.4 مليار جنيه، ويتم خلال العام المالي الجاري تنفيذ 2000 مشروع أيضا بأطوال 2158 كم وبتكلفة 4.2 مليار جنيه.

وأكد أن التخطيط للمشروع القومي للطرق يهدف إلى إنشاء طرق جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وللتواصل بين المدن الحالية وبين المجتمعات التنموية الجديدة خارج حدود المدن من أجل نقل الكثافة السكانية وإيجاد فرص عمل لها خارج نطاق المدن ولتقديم مستوى عالٍ من الخدمة للمواطنين.
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