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غيرة زوج.. حكاية منى مع الشك: جوزي الغيرة هتموته.. اتهمني بمعاكسة شباب في الشارع وطلب منى ما اسلمش على أخويا

السبت 29/فبراير/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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عمرو خليفة
  • حكاية خلاص منى من زوجها بعد ادعائه إقامتها علاقة مع البواب
  • منى: اتهمني في شرفي.. واتغير 360 درجة بعد الجواز بفترة
  • مجنون والغيرة هتموته.. كان بيغير من أخويا لو سلمت عليه أو بوسته

في أحد أركان المحكمة انزوت الفتاة العشرينية، تحاول أن تخفي وجهها من نظرات المارين، حابسة دموعها التي انهمرت على خدودها، فلم تكن تتخيل أن تنقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد سنوات تُعد على أصابع اليد الواحدة على زواجها.


ما بين أمس واليوم انقلبت حياة «منى» رأسا على عقب، فمثل أي فتاة حلمت بعريسها الذي سيأتي على حصانه الأبيض ليخطفها على الفور إلى عش الزوجية، ولكن لم تكد تمر عدة سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة على زواجها، حتى فوجئت أن كل ما حلمت به كان أوهاما، فبعدما تزوجت عن قصة حب تنبأ لها كل من حولها أن تعيش حياة سعيدة، تحولت حياتها تمامًا إلى شك لا يطيقه أحد، وصل إلى أن يتهمها زوجها في شرفها وأنها على علاقة آثمة مع البواب.

سكتت الفتاة وهي تحاول أن تحبس دموعها، واستكملت حديثها: «بعد زواجنا بشهور بدأ زوجي يتحول تمامًا إلى الشك الذي لا يطاق، فأصبح يغار من أي شيء وكل شيء»، وأضافت: «بدأ يقولي متسلميش على أخوكي وتبوسيه عشان بغير متحضنيش أعمامك أو أخوالك».


وفي تلك اللحظة، قام حاجب المحكمة بالنداء عليها لتمثل أمام القاضي، ودخلت الفتاة والدموع تملأ عينيها، وقالت: «زوجي يغير بطريقة غريبة تحولت إلى الشك فيما أقوم به حتى وصلت إلى اتهامي بإقامة علاقة غير شرعية مع البواب بعدما شاهده يصعد لي أكثر من مرة لشراء الطلبات»، وأضافت: «حاولت تغييره ولكنني لم أستطع، فكان الشك يتزايد يوما بعد يوم، حتى وصل إلى التعدي بالضرب المبرح في الشارع لأسباب لم أتفهمها واتهمني بالنظر إلى الشباب في الشارع ومغازلتهم».

وصمتت الزوجة لدقائق تحاول أن تحبس دموعها التي انهمرت على خديها، مستكملة: «تحولت حياتي إلى الظلام ولم أستطيع التحمل أكثر من ذلك بعدما اتهمني في شرفي وقام بضربي حتى سالت دمائي»، وتابعت: «لم أجد أمامي إلا أن أقوم برفع قضية خلع متنازلة عن جميع حقوقي للتخلص من الإنسان الذي لم أحب غيره وللخلاص من الحياة الذليلة التي أعيشها».

وفي النهاية، قضت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة نصر بخلع الزوج الغيور.
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