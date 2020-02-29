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محمود صقر: الدولة لديها رؤية حقيقية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا.. فيديو

السبت 29/فبراير/2020 - 10:48 ص
الدكتور محمود صقر
الدكتور محمود صقر
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نورهان رافت

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، على خلفية استراتيجية البحث العلمي لعام 2020، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي أهمية كبيرة للبحث العلمي منذ توليه الرئاسة.


وأضاف الدكتور محمود صقر، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على فضائية الأولى، أنه منذ انتخاب الرئيس السيسي، وإطلاقه مبادرة "مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر"، والأكاديمية تعمل على تنفيذها بآليات مختلفة ومبادرات كثيرة.


وأكد أن الدولة لديها رؤية واضحة لخطة مصر 2020، واستراتيجية حقيقية للعلوم والتكنولوجيا، ومستقبلهم في مصر.


وأوضح أن اتجاه الدولة نحو الابتكار يأتي كتهيئة للبيئة، لبناء أساس أو قاعدة علمية حقيقية في المقام الأول.


وشدد على ضرورة وجود مجتمع مهيأ للبحث العلمي، وهو ما تعمل عليه الدولة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى زيادة التمويل والمصروفات في اتجاه البحث العلمي المقدم من الدولة.

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