مباريات الدوري السعودي اليوم.. اتحاد جدة في ضيافة الشباب

تقام اليوم، السبت، عددا من المواجهات المهمة، في الجولة رقم 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، أبرزها اتحاد جدة والشباب.





ويحل اتحاد جدة ضيفًا على نظيره الشباب، في تمام الساعة 07:40 بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 1.





ويسعى اتحاد جدة لمصالحة جماهيره، بعد أن خسر في آخر مباراتين خاضهما في الدوري السعودي، ضد ضمك (2-1) والهلال (1-0).





ويضع الاتحاد عينه في مباراة اليوم، على تحقيق الثلاث نقاط، من أجل استعادة الثقة مجددًا، وتحسين موقفه في جدول الدوري السعودي.