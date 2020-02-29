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رياضة

مباريات الدوري السعودي اليوم.. اتحاد جدة في ضيافة الشباب

السبت 29/فبراير/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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إسراء أشرف
تقام اليوم، السبت، عددا من المواجهات المهمة، في الجولة رقم 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)، أبرزها اتحاد جدة والشباب.

ويحل اتحاد جدة ضيفًا على نظيره الشباب، في تمام الساعة 07:40 بتوقيت القاهرة، وتُنقل المباراة عبر قناة الرياضية السعودية 1.

ويسعى اتحاد جدة لمصالحة جماهيره، بعد أن خسر في آخر مباراتين خاضهما في الدوري السعودي، ضد ضمك (2-1) والهلال (1-0).

ويضع الاتحاد عينه في مباراة اليوم، على تحقيق الثلاث نقاط، من أجل استعادة الثقة مجددًا، وتحسين موقفه في جدول الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثامن
برصيد 28 نقطة.

وفي السياق ذاته، يستقبل الفتح نظيره الوحدة في تمام الـ 02:40 مساءً، فيما يحل أبها ضيفًا على الاتفاق في تمام الـ05:20، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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