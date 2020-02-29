إخماد حريق محدود بمحل تجاري بطنطا بسبب ماس كهربائي دون خسائر في الأرواح

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم، السبت، على حريق محدود اندلع بمحل تجاري؛ بسبب ماس كهربائي مفاجئ من دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.



