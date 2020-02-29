إخماد حريق محدود بمحل تجاري بطنطا بسبب ماس كهربائي دون خسائر في الأرواح

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم، السبت، على حريق محدود اندلع بمحل تجاري؛ بسبب ماس كهربائي مفاجئ من دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق محدود بأحد المحلات التجارية بنطاق أول شارع البحر بدائرة قسم شرطة ثان.
وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة مطافئ وتم إخماد نيران الحريق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.