كورونا يغزو العالم.. 79251 إصابة و2835 وفاة في الصين.. 2931 إصابة فى كوريا الجنوبية.. 820 إصابة فى إيطاليا.. والصحة العالمية ترفع خطورة الفيروس.. أبرز اهتمامات الصحف السعودية اليوم

"سبق": 79251 و2835 وفاة بفيروس كورونا في الصين

"عكاظ": كوريا الجنوبية تسجل 2931 إصابة بالفيروس المميت

"المدينة": 820 إصابة فى إيطاليا تلامس الألف وفرنسا تمنع المصافحة

"الشرق الأوسط": منظمة الصحة العالمية ترفع خطورة كورونا إلى أعلى مستوى





تناولت الصحف السعودية اليوم، السبت، العديد من الموضوعات الهامة، وتصدر ذلك أن منظمة الصحة العالمية رفعت خطورة انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم إلى «أعلى مستوى»، بعد تأكيد نيجيريا تسجيل أول إصابة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في وقت سببت المخاوف من انتشار الوباء على مستوى عالمي تراجعًا في الأسواق المالية وحملت الحكومات على اتخاذ تدابير بالغة الصرامة.





من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، الجمعة، إن احتواء التفشي العالمي لفيروس كورونا لا يزال ممكنا، لكن «الفرصة تتضاءل»، وأضاف للصحفيين في نيويورك: «هذا ليس وقت الذعر، هذا وقت الاستعداد، الاستعداد التام».





وتابع: «حان الوقت لأن تعزز كل الحكومات جهودها، وتفعل كل ما بوسعها لاحتواء المرض، نعرف أن الاحتواء ممكن، لكن الفرصة تتضاءل».





ورفعت منظمة الصحة الجمعة خطورة انتشار الفيروس في العالم إلى «أعلى مستوى»، ودعت جميع الدول التي لم تسجل فيها إصابات بعد إلى الاستعداد لوصول «كوفيد - 19»، محذرة بأنها سترتكب «خطأ مميتا» إن ظنت أنها بمنأى منه، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.





وقالت "سبق" إن الصين أعلنت اليوم، السبت، تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 423 في هوبي، حيث يبدو أن انتشار العدوى بدأ يستقر عند مستوى منخفض، في الوقت الذي يشهد نموا سريعا في بؤر جديدة في دول أخرى.





وأعلنت لجنة الصحة الوطنية عن 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس، الجمعة، من بينها 45 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس.





وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في الصين إلى 79251 حالة، كما وصل عدد الوفيات داخل البلاد إلى 2835 حالة، وهناك أكثر من 7660 شخصا من المصابين حالتهم حرجة.





وذكرت تقارير إخبارية أن 39 ألف مصاب بالفيروس، الذي تفشى في ووهان عاصمة مقاطعة هوبي في ديسمبر، قد تماثلوا للشفاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.





وقالت "عكاظ" إن كوريا الجنوبيّة سجّلت السبت 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، في زيادة هي الأكبر حتّى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد ثلاث وفيّات إضافيّة، وأكثر من 90 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، بحسب ما قالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.





وأشار البيان أيضًا إلى وفاة 3 نساء في دايغو من جرّاء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيّات في البلاد إلى 16.





وحضت الحكومة الناس على تجنب التجمعات وعلى البقاء في المنازل في حال حدوث أعراض مثل الحمى أو الصعوبات التنفسية.





وقال رئيس الوزراء تشونغ سي-كيون خلال زيارة له إلى دايغو "يرجى الامتناع عن عقد تجمعات كبيرة في الهواء الطلق، وعن عقد تجمعات دينية".





وقالت "المدينة" إنه بعد أسبوع من بداية الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد في إيطاليا، ومنها في أوروبا، تجهد العواصم الأوروبية إلى تشديد الإجراءات الاحترازية لاحتواء تمدد هذا الفيروس، الذي أوقع حوالي 3000 ضحية عبر العالم.





وأصبحت إيطاليا بؤرة لانتشار الفيروس أوروبيًا، إذ سجّلت حتى أمس 21 وفاة، وأكثر من 820 إصابة مؤكدة أو شبه مؤكدة، وهي تعمل جاهدة على أعلى المستويات لرفع المعنويات التي تنهار يومًا بعد اليوم، واستعادة ثقتها بذاتها أمام العجز عن احتواء هذا «العدو المخفي» الذي تجهل عنه كل شيء تقريبًا، وبات يلازم مواطنيها في موانئ العالم ومطاراته.





وقال مدير هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، أنجيلو بوريلي، أمس، إن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا قفز إلى 821 حالة، وأضاف أنه إلى جانب ذلك، توفي 21 شخصًا بالفيروس، وتماثل للشفاء 46 آخرون.





وفي فرنسا، أعلنت السلطات الفرنسية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 57 حالة إصابة. يأتي ذلك بعد تسجيل 19 حالة إصابة جديدة، أمس الجمعة، حسبما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.





ونصح الوزير الفرنسي بتجنب المصافحة باليد كإجراء احترازي، موضحًا أن خطوات صغيرة هي التي تصنع حماية كبيرة، وفقًا لصحيفة «لوفيغارو»، واستكمل الوزير نصائحه قائلًا: «اغسل يديك كل ساعة، واستخدم مناديل ورقية يمكن التخلص منها».





في سياق متصل، توفي رجل كان على متن السفينة السياحية الموبوءة «دايموند برينسيس»، التي خضعت للحجر الصحي قبالة اليابان، بسبب فيروس كورونا، ليصبح أول بريطاني يلقى حتفه بسبب الفيروس، كما ذكرت وكالة «رويترز». وقالت وزارة الصحة اليابانية، إن هذه الحالة ترفع عدد الوفيات في اليابان بسبب الفيروس إلى 11، بينهم 6 كانوا على متن سفينة الرحلات التي أصيب أكثر من 700 من ركابها بالفيروس.





وفي وقت سابق، قالت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، إنها سجلت حتى الآن 19 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.