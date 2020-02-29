بياخد اللقطة.. الجمهور يهاجم محمد رمضان بعد سيلفي عزاء مبارك





وهاجم الجمهور محمد رمضان، بعد انتشار صورة له أثناء التقاط بعض المعجبين "سيلفي" معه داخل عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.





ونشر الجمهور عدة صور له من داخل ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير ومن داخل عزاء مبارك، معلقين عليها: "وهو بياخد لقطة بميدان التحرير في ثورة يناير 2011 ضد الرئيس الأسبق مبارك، وهو بياخد لقطة في عزائه في 2020، أهم حاجة اللقطة".





في سياق منفصل، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما "فيسبوك"، مقطع فيديو جديدا لواقعة أزمة الفنان محمد رمضان، والفنان باسم سمرة الشهيرة، والتي أثيرت خلال الأيام الماضية.





ويظهر مقطع الفيديو المتداول، تفاصيل الواقعة كاملة، والتي بدأت بنقاش حاد بين محمد رمضان وباسم سمرة خلال حفل الزفاف، لكن الأول استمر في وصلة الغناء ويحيطه عدد من الحرس الشخصي «بودي جارد»، وتمسك «سمرة» بمواصلة الكلام مع «رمضان» لكن حرس الأخير قاموا بمنعه، فحدث الاحتكاك بينهما فيما بعد.





وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تداولوا قبل أيام مقطع فيديو آخر للفنان باسم سمرة، ظهر فيه في نفس حفل الزفاف، الذي شهد واقعة دفعه للفنان محمد رمضان، والتي أحدثت أزمة مؤخرًا.





وظهر باسم سمرة، في الفيديو مع أحد الحضور الذي التقط الفيديو على طريقة "السيلفي"، ويتحدث "سمرة" في الفيديو بمزاح قائلًا: "نجم مصر واحد بس"، فيرد الشخص الذي ظهر في الفيديو، قائلًا: "أخويا نجم مصر"، فيرد عليه "باسم" قائلًا: "نجم مصر مين يلا".





كما تواجد الفنان محمد رمضان مؤخرًا في منطقة إمبابة، ونشر فيديو له مع جمهوره في المنطقة، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام".

وعلق محمد رمضان قائلًا: "الحمدلله على هذا الحُب وسط أهلي وجمهوري وسندي بعد ربنا في إمبابة.. #ثقة_في_الله_نجاح #مصر #egypt #africa".

بينما قام ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، بمشاركة فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال: "كنت في البيت مريح وسمعت خبر إن محمد رمضان جايلي المطعم طبعا رحبوا بيه وعملوله طرابيزة لـ20 نفر".

وأضاف: "أنا ببص لقيت كاميرات رهيبة 7 أو 8، أنا عندي كاميرا وبعت ابني يصور، استغربت وقولت أكلم منتج كليباته أسأله إيه الأمر، وقولتله بتصوروا حاجة لمسلسل البرنس أو فيديو كليب، فقالي متتكلمش في الموضوع ده عشان متزعلش مني".

دائمًا ما يثير الفنان محمد رمضان الجدل حوله، سواء في الأماكن التي يتواجد بها، أو عبر منشوراته وتعليقاته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.