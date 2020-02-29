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ثقافة

كشف لهم مميزاته وإمكانياته.. وزير السياحة والآثار يلتقي السفراء الأجانب قبل افتتاح متحف الغردقة.. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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الغردقة / علاء المنياوي
حرص د. خالد العناني وزير السياحة والآثار على مقابلة مجموعة من سفراء وقناصل الدول الأجنبية قبل افتتاح متحف الغردقة بعد قليل.

كانت وزارة السياحة والآثار قد وجهت الدعوة لعدد من سفراء وقناصل الدول لحضور افتتاح المتحف، والذي يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، ومن أبرز المشروعات التى يتم تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشهد اللقاء الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار الإعلامي للوزارة نيفين العارف، وسفير دولة اليابان، وسفير دولة صربيا، وسفير دولة جورجيا، والمستشار الثقافي البلجيكي، وسفير دولة استراليا، و12 سفيرًا آخرين.

وكشف العناني للسفراء خلال اللقاء، عن حرص الوزارة على الانتهاء من المتحف ليكون أحد مظاهر الجذب السياحي، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بالمناطق الساحلية ليساهم فى الترويج للآثار المصرية ونشر الوعي الاثري لدى ابناء المحافظة وزوارها.

وكشف لهم إمكانيات المتحف التي تؤهله ليكون واجهة سياحية مشرفة، حيث تم الانتهاء من أعمال تجهيز مبني المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.

وأشار إلى أنه تم وضع جميع اللوحات الإرشادية اللازمة داخل المتحف من لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة بالإضافة إلى عمل مطوية خاصة بالمتحف لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم بالمتحف.

وقال العناني إن سيناريو العرض الخاص بالمتحف يقوم على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم تنوع في موضوعات الفن عبر التاريخ المصري، من خلال عرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد، حيث شملت أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلى وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.
كشف لهم مميزاته وإمكانياته.. وزير السياحة والآثار يلتقي السفراء الأجانب قبل افتتاح متحف الغردقة.. صور
كشف لهم مميزاته وإمكانياته.. وزير السياحة والآثار يلتقي السفراء الأجانب قبل افتتاح متحف الغردقة.. صور
كشف لهم مميزاته وإمكانياته.. وزير السياحة والآثار يلتقي السفراء الأجانب قبل افتتاح متحف الغردقة.. صور
كشف لهم مميزاته وإمكانياته.. وزير السياحة والآثار يلتقي السفراء الأجانب قبل افتتاح متحف الغردقة.. صور
كشف لهم مميزاته وإمكانياته.. وزير السياحة والآثار يلتقي السفراء الأجانب قبل افتتاح متحف الغردقة.. صور
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