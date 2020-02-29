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منوعات

شاهد.. رد فعل غريب من طفلة في أول لقاء بينها وبين شقيقها حديث الولادة

السبت 29/فبراير/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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مريم صليب
بالطبع الطفل الأول في أي عائلة يتمتع بالدلال، فهو الأكثر تدللا لدى والديه، ولا يتقبل فكرة وجود طفل آخر يشاركه في ذلك الدلال الذي يتمتع به من الوالدين وعائلتيهما. 

وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن السيدة ماسون البريطانية رزقت بطفل ثانٍ بعد طفلتها البالغة من العمر 5 سنوات، ومهدت لابنتها قبل الولادة أن المنزل سيستقبل رضيعا صغيرا حتى لا تشعر ابنتها بالغيرة. 

صدم الجميع من رد فعل الطفلة الصغيرة بعد إفاقة والدتها من العمليات، حيث لم تتقبل أن ترى شقيقها الرضيع من الأساسن وعندما أحضرته والدتها لتقبله خرجت من الغرفة حينها. 

قامت خالة الطفلة بتصوير ما حدث في مقطع فيديو، ونشرته عبر حسابها على "تويتر"، حيث كان مشهدا ساخرا للغاية، ونال عدد مشاهدات كبيرة وصل إلى 300 ألف مشاهدة في أول يوم من عرضه.

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