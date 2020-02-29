ننشر أسماء المهندسين الفائزين في انتخابات التجديد النصفي بنقابة بني سويف

أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ببني سويف والتي ظهرت نتائجها في وقت مبكر من اليوم السبت" عن فوز حسين رأفت شمعة بـ 703 أصوات ومحمد مختار بـ700 صوت في شعبة الكهرباء، بينما فاز في شعبة الميكانيكا هالة سيد عبدالهادي ومعتز نصر بـ 517 صوتا وأحمد عبدالناصر 487 صوتا، وفي شعبة التعدين فاز سعيد الديناري بـ 613 صوتا وفي شعبة المدني فاز محمد حسين عابدين بـ 409 أصوات ومحمد الواضح أبوجبل 407 أصوات.





اقرا أيضا:

رئيس جامعة بني سويف: خطة للطوارئ للتعامل مع احتمالات ظهور كورونا





كانت الانتخابات التي أقيمت تحت إشراف قضائي كامل، شهدت منافسة شرسة بين 20 مرشحا على 7 مقاعد من بينهم 5 على شعبة الكهرباء و5 آخرين على شعبة الميكانيكا و8 على شعبة المدني ومرشحين على شعبة التعدين.





وجرى دعوة أعضاء الجمعية العمومية أمس "الجمعة " ممن لهم حق التصويت للمشاركة بالانتخابات، واحتشد أنصار المرشحين للترويج وتوزيع الشعارات وبعض المطبوعات التي تتضمن دعاية وبرامج، وسط تواجد ملحوظ للأجهزة الأمنية لتأمين مقر نادي نقابة المهندسين بشارع كورنيش النيل.