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محافظات

ننشر نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بدمياط

السبت 29/فبراير/2020 - 11:32 ص
نتيجه انتخابات نقابه
نتيجه انتخابات نقابه المهندسين بدمياط
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زينب الزغبي
أنهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بدمياط عملية فرز أصوات الناخبين، وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من محمود بشير وإبراهيم  القط  بمقعدى  شعبة المدنى  وكل من طارق رمضان وشريف ابو جلالة بمقعدى شعبة الميكانيكا وكل من رشا قتاية وشريف كامل بمقعدى شعبة الكهرباء وفوز هند رضا عيوشة بمقعد شعب أخرى .
 
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بينما تجرى جولة الإعادة الجمعة المقبلة على منصب نقيب المهندسين بمحافظة دمياط، بين كل من  المهندس أحمد حسن درويش، والمهندس هانى حسن قنديل النقيب الحالى.
 
وأشارت اللجنة إلى أن الإعادة ستكون يوم الجمعة المقبل لعدم حصول أحدهما على نسبة 50%.
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