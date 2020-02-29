ننشر نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بدمياط

أنهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بدمياط عملية فرز أصوات الناخبين، وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من محمود بشير وإبراهيم القط بمقعدى شعبة المدنى وكل من طارق رمضان وشريف ابو جلالة بمقعدى شعبة الميكانيكا وكل من رشا قتاية وشريف كامل بمقعدى شعبة الكهرباء وفوز هند رضا عيوشة بمقعد شعب أخرى .

اقرا أيضا:





بينما تجرى جولة الإعادة الجمعة المقبلة على منصب نقيب المهندسين بمحافظة دمياط، بين كل من المهندس أحمد حسن درويش، والمهندس هانى حسن قنديل النقيب الحالى.

وأشارت اللجنة إلى أن الإعادة ستكون يوم الجمعة المقبل لعدم حصول أحدهما على نسبة 50%.