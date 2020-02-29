AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قافلة طبية بقرية الشبيكة بكوم أمبو للكشف على 1966 مواطنا.. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين بقرية الشبيكة التابعة لمركز كوم أمبو؛ من أجل توفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطن الأسوانى فى مختلف أنحاء المحافظة وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة.

 وأكد المحافظ على أن تنظيم مثل هذه القوافل الطبية يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية ومشقة التنقل عن كاهل المواطنين وتوصيل الخدمة لمحل إقامتهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القافلة الطبية إستهدفت توقيع الكشف المجانى على 1966 مواطن ومواطنة من أهالى القرية من خلال 11 عيادة متنقلة ضمت كافة التخصصات ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج اللازم.

ولفت ايهاب حنفى إلى أن فعاليات القافلة تم تنظيمها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية ، وأيضًا بالتعاون مع المجتمع المدنى مما ساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة منها على الوجه الأكمل  .
قافلة طبية بقرية الشبيكة بكوم أمبو للكشف على 1966 مواطنا.. صور
قافلة طبية بقرية الشبيكة بكوم أمبو للكشف على 1966 مواطنا.. صور
قافلة طبية بقرية الشبيكة بكوم أمبو للكشف على 1966 مواطنا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف الطبي على 1564 مواطن بأسوان.. صور

إجراء الكشف الطبى لـ 3049 مواطنا داخل القوافل الطبية بالمنشية والمفالسة في أسوان.. صور

الكشف على 1393 مواطنا في قافلة طبية بوادي أسوان .. صور

صحة أسوان: الكشف على 1573 مواطنا ضمن قافلة بقرية الكلح .. صور

فحص 2231 مواطناً في قافلة طبية بقرية الصدقية بـ كوم أمبو.. صور

ترشيحاتنا

تعرف على كواليس فوز محافظ الوادي الجديد بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

بعد مناشدة من أحد متابعيه.. محمد رمضان يتبرع لصالح أحد المستشفيات

نيللي تخطف الأنظار خلال تكريمها في مهرجان الكاثوليكي.. صور

ثلاثي الرعب يقود هجوم ليفربول المتوقع أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

الحب يصنع المعجزات.. رجل مئوي يتزوج من عشرينية والمهر ملايين

أسعار الذهب اليوم السبت 29-2-2020

AdvertisementS

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

كورونا خرج عن السيطرة.. وفاة نائب جديد في البرلمان الإيراني بالفيروس

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

رضا عبدالعال: كارتيرون مالوش بصمة مع الزمالك.. وساسي بيشحت كرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملى.. أحلام تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده