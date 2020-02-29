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تعرف على كواليس فوز محافظ الوادي الجديد بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

السبت 29/فبراير/2020 - 11:41 ص
جائزة الشيخ محمد
جائزة الشيخ محمد بن راشد للمعرفة لجهوده في محاربة الأمية
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، حصد جائزة الشيخ محمد بن راشد للمعرفة؛ لجهوده في محاربة الأمية، كما أنه تم ترشيحه أثناء حضوره المؤتمر العالمي للتنمية الحضارية بدولة الإمارات.


وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة  "Ten" الفضائية، أن محو الأمية وتحسين جودة التعليم داخل المحافظات من الأولويات المطلوب التعاون بها بين الوزارة والمؤسسة الإماراتية، وإن تم التوافق على ترشيح محافظة الوادى الجديد، التى تبنى محافظها فكرة دعم المؤسسات التعليمية وتقدم حزمة من الحوافز المالية والعينية للطلاب الدارسين بمختلف المراحل التعليمية والتواصل مع أسرهم؛ لتصبح المشاركة فى العملية التعليمية أحد أسس التنمية بالمحافظة.


وأضاف أن هناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل المحافظات في تطوير فرص إتاحة التعليم وتشجيع الطلاب على العملية التعليمية.


وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إبراز دور المحليات والمحافظات، التى تتنوع الخبرات فيها، وسيتم بحث إمكانية الدعوة لمؤتمر تعرض فيه كل محافظة تجاربها ونماذجها الناجحة، وبحث إمكانية تعميمها ودعم المحافظات المتميزة على صعيد العمل المشترك، وتقديم جوائز للعناصر المتميزة، بما يعمل على تغيير الصورة النمطية وتقدير الجهود التى يتم القيام بها.


وأكد أن كل التجارب المتميزة في المحافظات والمراكز سيتم دعمها وتكريمها، من أجل تغيير الصورة النمطية الموجودة ومكافأة الجهود المتميزة.

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