بعد خروجه من الحجرالصحي.. مواطن يسعل على الهواء والمذيع يغادر.. صور





وفقا لما عرضته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن السيد فرانك وابنته سافرا منذ أسبوعين في مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار كورونا، لتقديم واجب العزاء في والد زوجته، ومن ثم عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن اطمئن على زوجته وأسرتها وتركها وعاد إلى بلاده وأخذ طفلته.





وقامت السلطات الأمريكية باحتجاز فرانك فور عودته من الصين برغم أنه لم يكن مصابا بكورونا، لكن حرصا على صحته وصحة المواطنين في ولاية كاليفورنيا تم احتجازه في الحجر الصحي.





بعد خروج الأب وابنته من الحجر الصحي وتأكد السلطات من أنهما بصحة جيدة، قام أحد المذيعين بإجراء لقاء تليفزيوني معهما، إلا أن المذيع لاحظ أن الأب يسعل بشكل هستيري، فقام بترك المكان وألغى التسجيل خوفا من إصابته بكورونا.

قامت السلطات الأمريكية بحجز رجل وابنته فور عودتهما من الصين بعد أن اشتبهوا في إصابتهما بكورونا أثناء مرورهما في المطار، وحرصا على صحة المواطنين قاموا بحجز الرجل وابنته في الحجر الصحي.