منظومة متكاملة.. السياحة تكشف مميزات متحف الغردقة.. شاهد

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن متحف الآثار بالغردقة، يتفرد عن غيره من المتاحف، في نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، وليس الدولة فقط.





وأضاف مؤمن عثمان خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يذاع على فضائية الأولى، أن الفكرة تم تطبيقها في بلاد عديدة، ولأول مرة يتم تطبيقها في مصر، وذلك لتطوير منظور الآثار في مصر.





وأشار إلى أن المنشأة، ليست متحفا فقط بل جزءا منها متحفا وقاعة عرض كبير بمساحة حوالي 1800 متر مربع.

وأوضح عثمان، أن هناك جزءا آخر تجاريا عبارة عن محلات تجارية، وجزءا ترفيهي ومطاعم، ومسرحا لإقامة العروض، وجزء آخر لترفيه الأطفال.





وتابع: أن المنشأة جيدة تماما، لقضاء يوم كامل فيها، وهي فكرة ممتدة لتصل شرم الشيخ قريبا.