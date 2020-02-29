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اقتصاد

القابضة لمياه الشرب تنفذ برامج تدريبية لخدمة العملاء ذوى الهمم

السبت 29/فبراير/2020 - 12:30 م
لغة الإشارة
لغة الإشارة
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آمنة عبد العظيم
وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إداة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الإدارة العامة للتدريب بالشركة، لتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية للعاملين بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة كافة، لتدريبهم على لغة الإشارة، والتى تهدف إلى مساعدة عملاء الشركة من الصم والبكم على إنهاء إجراءاتهم والتسهيل عليهم أثناء تقديم الخدمة لهم.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أنه تم تدريب العاملين في ٧ شركات تابعة للشركة القابضة وهى "الجيزة - الشرقية - القليوبية كفر الشيخ الغربية - دمياط - الدقهلية"، كمرحلة أولى، حيث تم تدريب العاملين على أيدى خبراء من مركز الصم والبكم، وأسفر التدريب عن رفع المستوى التدريبى للعاملين وقدراتهم على اكتساب المهارة للتعامل مع فئات المجتمع المختلفة.

وقال رئيس الشركة إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة والهمم، وحرصا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمرفقى المياه والصرف الصحى، وكذا الاهتمام بفئات المجتمع كافة، مشيرا إلى اهتمام الشركة بتنفيذ تلك البرامج لتشمل جميع مراكز خدمة العملاء والاستعانة بأحدث وسائل التدريب الحديثة، لتقديم أفضل خدمة لذوي الهمم من أبناء الوطن.
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