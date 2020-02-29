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محافظات

احذر.. هذه الأسباب تدفع طفلك لتعاطي المخدرات

السبت 29/فبراير/2020 - 02:53 م
هذه الأسباب تدفع
هذه الأسباب تدفع طفلك لتعاطي المخدرات
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جمالات الدمنهوري
أكد رجب محمود علي الأخصائى النفسى والباحث بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن هناك عدة أسباب للجوء الأشخاص لتعاطى المخدرات وإدمانها منها "ضعف الوازع الدينى، أصدقاء السوء، التفكك الأسرى، أوقات الفراغ، سوء الحالة النفسية وكثرة الضغوط والأعباء والمشكلات، حب الاستطلاع".

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجمع إعلام دمنهور بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ندوة بعنوان "مخاطر الإدمان على الفرد والمجتمع" وذلك بمدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية بنين وبحضور عدد كبير من طلبة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بهدف التعرف على أسباب الظاهرة ومخاطرها على الإنسان وعلى المجتمع.

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وأضاف الباحث أن مشكلة المخدرات تعتبر فى المقام الأول مشكلة ثقاقية بسبب انتشار عدد من المفاهيم المغلوطة عند مختلف فئات المجتمع تجاه المخدرات بشكل عام، مشيرًا إلى أن التوعية بخطورة المخدرات وإدمانها ومساندة ضحايا الإدمان وإرشادهم بطرق العلاج من أهم أدوار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وفى ختام فعاليات الندوة استعرض الاخصائي النفسى فيلم تسجيلى يوضح الآثار السيئة للإدمان وخطورته وقدم العديد من النصائح الوقائية لتجنب الإدمان وخطورته على الفرد والمجتمع ودارت حلقة مناقشة بين الطلاب ومسؤول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
 
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