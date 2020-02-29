البيئة تشن حملات تفتيشية لفحص عوادم المركبات بالشرقية والفيوم

نفذت وزارة البيئة حملات مرورية، لفحص عوادم السيارات بالشرقية والفيوم، وذلك في إطار توجيهات الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد، للحد من مصادر التلوث وتحسين نوعية الهواء، وتفعيلا لمبدأ سيادة القانون.





وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم /السبت/ أنه تم شن حملة في الفيوم بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة، تم خلالها فحص عادم 32 سيارة بالطريق الساحلي الجنوبي لبحيرة قارون.. مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتوعيتهم بضرورة ضبط عوادم مركباتهم، للحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها حفاظا على الصحة والبيئة.





وأضاف البيان أن فرع الشرقية شن حملة مرورية لفحص عوادم المركبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور تم خلالها فحص 101 سيارة، تبين مطابقة 86 سيارة ومخالفة 15 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.. مؤكدا تواصل دور وزارة البيئة الرقابي في التفتيش على المنشآت المختلفة.



