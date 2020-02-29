مقتل جندي لبناني وإصابة آخر برصاص مجهولين في البقاع

نقلت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية، بمقتل جندي وإصابة آخر برصاص مجهولين فى البقاع.

يذكر أن لبنان قررت مؤخرا وقف النقل الجوي والبري والبحري لجميع الأشخاص القادمين من 4 دول يتفشى فيها فيروس "كورونا" المستجد، وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.