مقتل جندي لبناني وإصابة آخر برصاص مجهولين في البقاع

نقلت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا نقلا عن وكالة الأنباء اللبنانية، بمقتل جندي وإصابة آخر برصاص مجهولين فى البقاع.
يذكر أن لبنان قررت مؤخرا وقف النقل الجوي والبري والبحري لجميع الأشخاص القادمين من 4 دول يتفشى فيها فيروس "كورونا" المستجد، وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.
وكانت السلطات اللبنانية أعلنت - خلال الأيام القليلة الماضية - عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس "كورونا" داخل الأراضي اللبنانية، جميعهم كانوا في إيران، مشيرة إلى أنه جرى وضعهم في وحدات العزل الطبية المجهزة بمستشفى رفيق الحريري الجامعي المعتمد مركزا رئيسيا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بالفيروس.