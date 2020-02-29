اليوم.. مودة تطلق تدريباتها بمراكز الشباب في 7 محافظات

يطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعي صباح اليوم بمحافظة أسوان أولى فعالياته التدريبية لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب؛ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وصرحت راندا فارس، مدير مشروع مودة، بأن انطلاق التدريبات بمراكز الشباب يعد منعطفا هاما داخل البرنامج ويهدف إلى الوصول لقاعدة عريضة من المستهدفين على نحو موازٍ للعمل بالجامعات وإيصال الرسائل الخاصة بالبرنامج لهم، مشيرة إلى انطلاق هذه التدريبات فى نسختها الأولى خلال الفترة من ٢٩ من فبراير الجارى وحتى ٥ من مارس المقبل ستشمل ٧ محافظات وهى أسوان ،الوادى الجديد ،قنا ،الأقصر،سوهاج ،البحر الأحمر وأسيوط باستهداف ٧٠٠ شاب .

وأوضحت فارس أن هذه التدريبات سيقدمها كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب وسيتضمن التدريب ورش تفعالية حول تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق .





جدير بالذكر أن التدريبات ستتم بمحافظة أسوان بمركز شباب مدينة دراو يليها محافظة الأقصر بمركز شباب الزينية بحري بمحافظة الأقصر يليها مركز شباب الترامسة محافظة قنا يليها مركز شباب نيدة بمحافظة سوهاج يليها مركز شباب الميناء بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر يليها مركز شباب مسرع بمحافظة أسيوط يليها مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد.





تجدر الإشارة إلى أن مشروع مودة والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى يهدف الى الحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 35 عاما من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة من خلال برنامج تدريبي تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا و رفع وعى تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات.



