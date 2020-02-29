ضمن مبادرة حياة كريمة.. الكشف على 4000 مواطن بالقرى الأكثر احتياجا بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن توقيع الكشف الطبي على 4000 مواطن بالمجان بقرى مراكز "المنشاة، والبلينا، وسوهاج، وساقلتة"، وذلك خلال قوافل طبية نفذت الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجا.





وتم الكشف على ٢١٠٠ مواطن بقرية الدناقلة بمركز المنشاة في قافلة طبية استمرت على مدار يومين متتاليين في التخصصات الطبية "باطنة - تنظيم أسرة - أسنان- رمد - جلدية - نساء - أطفال"، وكذلك تم توقيع الكشف الطبي على ١٠٥٠ مواطنا بقافلة قرية الشيخ مرزوق بمركز البلينا، وشملت التخصصات الطبية "باطنة- عظام - تنظيم أسرة - أسنان - جلدية - نساء - أطفال"، بالإضافة إلى توفير 96 نوعا من الأدوية بتلك القوافل، والكشف المبكر للضغط والسكر، وتحويل بعض المرضى للمستشفيات العامة والمركزية، والعلاج على نفقة الدولة لذوي الأمراض المزمنة.





وفي قافلة طبية للكشف على العيون بأولاد شلول بقرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج، تم الكشف على 400 مواطن وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، كما نفذت قافلة طبية بقرية الهجارسة بالمركز استمرت يومين متتاليين شملت تخصصات "أسنان، أطفال، جلدية، نساء، تنظيم أسرة".





وتم توقيع الكشف الطبي على 450 مواطنا بقرية الحرادنة التابعة لمركز ساقلتة، خلال قافلة طبية بالتعاون بين الصحة وإحدى الجمعيات الأهلية ومؤسسة خيرية، حيث تم الكشف وتقديم العلاج بالمجان لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.