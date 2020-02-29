نرصد أبرز غيابات نجوم الأهلي عن مواجهة صن داونز

استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من قائمة الفريق قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها في السادسة من مساء اليوم السبت، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخرج من القائمة كل من:
صالح جمعة وشريف إكرامي وحسام عاشور، ومحمود كهربا، ومحمود وحيد لأسباب فنية، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي للإصابة.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في مباراة ذهاب الدور ربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا.