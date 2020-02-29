نرصد أبرز غيابات نجوم الأهلي عن مواجهة صن داونز

استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من قائمة الفريق قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها في السادسة من مساء اليوم السبت، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وخرج من القائمة كل من:

صالح جمعة وشريف إكرامي وحسام عاشور، ومحمود كهربا، ومحمود وحيد لأسباب فنية، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي للإصابة.



