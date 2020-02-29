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منوعات

عروسان ينتقلان إلى منزلهما الجديد فيجدان مفاجأة في انتظارهما

السبت 29/فبراير/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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نهى حمدي
قطع زوجان مشوارا طويلا في البحث عن منزل بمواصفات خاصة أهمها أن يكون قريبًا من مكان عملهما، وبعد مجهود كبير توصلا إلى ما يريدان وتحمسا العروسان للانتقال للعيش في منزلهما الأول معًا، ولكن كانت في انتظارهما مفاجاة كبرى.

فوجئ الزوجان بعد إنتقالهما إلى المنزل بوجود رجل يبلغ من العمر 99 عامًا يعيش بالفعل هناك، ليصاب العروسان بحالة صدمة وعدم فهم، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

كانت إيمي البالغة من العمر 22 عامًا وزوجها ماثيو مورغان يسيعان للحصول على منزل إيجار يناسبهما من مختلف النواحي، وفي  هذا السبيل قامت والدة "إيمي" بوضع إعلان على الإنترنت بأنها  تريد منزلًا للإيجار. 

تفاعل شخص مع الإعلان وبدأ يراسل الزوجان على الواتساب وعرض عليهم المنزل، ووجدا الثنائي أنه مناسب لاحتياجاتهم بالفعل، وتقول "إيمي"لقد بدأنا نتحدث مع المالك على WhatsApp وشعرنا بالإثارة حيال المنزل، وأرسلنا صورًا للداخل ويبدو أن لدينا غرف نوم كبيرة ، وممر ، ومطبخ كبير وحديقة ، لذلك كنا حريصين للغاية لاستئجار المنزل".

 وأضافت "إيمي" أن مالك المنزل طلب مبلغ التأمين مقدمًا بناءً على نصيحة محاميه، وأدعى أن هذا سيضمن أن الزوجين سيكونان قادرين على تحمل تكلفة استئجار العقار، وبالفعل قاما بدفع 300 جنيه إسترليني على دفعتين، و500 جنيه استرليني إيجار الشهر الأول، ومضي العقود وانتهى الامر على ان المنزل ملك لهم. 

لكن المفاجاة الصادمة عندما ذهبوا إلى المنزل، وجدوا أن المنزل كان يشغله مالكه الحقيقي، الذي لم يكن لديه فكرة عن أن منزله قد تم وضعه كاذبًا في سوق الإيجار، وانهم تعرضوا للاحتيال والنصب من قبل شخص آخر.
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