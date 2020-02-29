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منوعات

قصة حاكم روماني طلب تعديل شهر فبراير ليكون 28 يوما

السبت 29/فبراير/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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مريم صليب
اعتدنا أن يكون شهر فبراير كل 4 أعوام، يزيد يوما وهو يوم 29 من الشهر، ولكن بالعودة إلى أيام الحكم الروماني نجد أن اليوم الزائد هو نتاج صراع أباطرة الفترة الرومانية.


وفقا للتقويم الذي كان سائدا في ذلك العصر كان شهر فبراير يتكون من 31 يوم في الأساس، إلا أن هناك امبراطورا رومانيا يدعى أغسطس قرر أن يطوع التقويم الروماني لأمره ويحول الشهر المسمى على اسمه "اغسطس" إلى أطول شهر في السنة.


 كان هناك والٍ روماني يدعى "يوليوس"، والذي سمي باسمه شهر يوليو الشهر الموافق السابع في التقويم، وهو يتكون من 31 يوما، فقرر الوالي الروماني أغسطس أن يكون الشهر المسمى على اسمه يماثل عدد أيامه لذلك الإمبراطور. 


جمع علماء الفلك وأخبرهم أنه يريد إضافة يومين إلى شهر أغسطس، فقد كان أغسطس يتوقف عند يوم 29، لكن قام علماء الفلك باستعارة يومين من شهر فبراير ووضعهما في أغسطس وأصبح من أطول شهور العام وأصبح شهر فبراير هو الشهر الناقص في العام. 
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