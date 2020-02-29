صندوق تحيا مصر ينظم غدا احتفالية كبرى لافتتاح مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج

ينظم صندوق (تحيا مصر) غدا /الأحد/ احتفالية كبرى بمحافظة سوهاج، تتضمن افتتاح عدد من مشروعات التنمية المتكاملة بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا.





يشهد الاحتفالية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وطارق الفقي محافظ سوهاج، ومحمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق (تحيا مصر)، والدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، وعدد من الفنانين ورجال الأعمال ورؤساء مجلس إدارات البنوك.





وتتضمن الاحتفالية افتتاح مشروعات تطوير عدد من المدارس بقرية الشيخ زين والوحدة البيطرية بالقرية، كما يشهد الحضور خلال الاحتفالية افتتاح معرض صندوق تحيا مصر بجامعة سوهاج، ضمن مبادرة (دكان الفرحة)، فضلا عن بدء توزيع لحوم الهدي والأضاحي، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين مصر والمملكة العربية السعودية.





كما سيتم - خلال احتفالية الصندوق - توزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية على عدد من الفتيات المقبلين على الزواج، في إطار مبادرة (دكان الفرحة) لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية.



