AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صندوق تحيا مصر ينظم غدا احتفالية كبرى لافتتاح مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج

السبت 29/فبراير/2020 - 02:02 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
Advertisements
أ ش أ
ينظم صندوق (تحيا مصر) غدا /الأحد/ احتفالية كبرى بمحافظة سوهاج، تتضمن افتتاح عدد من مشروعات التنمية المتكاملة بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

يشهد الاحتفالية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وطارق الفقي محافظ سوهاج، ومحمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق (تحيا مصر)، والدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، وعدد من الفنانين ورجال الأعمال ورؤساء مجلس إدارات البنوك.

وتتضمن الاحتفالية افتتاح مشروعات تطوير عدد من المدارس بقرية الشيخ زين والوحدة البيطرية بالقرية، كما يشهد الحضور خلال الاحتفالية افتتاح معرض صندوق تحيا مصر بجامعة سوهاج، ضمن مبادرة (دكان الفرحة)، فضلا عن بدء توزيع لحوم الهدي والأضاحي، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق المبرم بين مصر والمملكة العربية السعودية.

كما سيتم - خلال احتفالية الصندوق - توزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية على عدد من الفتيات المقبلين على الزواج، في إطار مبادرة (دكان الفرحة) لتيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. صندوق تحيا مصر يعلن تفاصيل حصاد عام 2019.. القائم بأعمال المدير التنفيذي: حققنا نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية

اليوم.. تحيا مصر يسلم 50 فتاة أولي بالرعاية تجهيزات الزواج بالمنيا

ضمن مبادرة دكان الفرحة.. صندوق تحيا مصر يسلم 50 فتاة تجهيزات الزواج بالمنيا

دكان الفرحة.. صندوق تحيا مصر يسلم 50 فتاة تجهيزات الزواج بالمنيا..صور

محافظ أسوان يزف بشرى سارة بخصوص المشروعات .. فيديو وصور

صندوق تحيا مصر يتسلم 200 طن لحوم أضاحي من السعودية لتوزيعها للمستحقين .. صور

ترشيحاتنا

حضور عمرو دياب وبكاء مجدي عبدالغني وصور محمد رمضان.. شاهد لقطات من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

تحرك عاجل من البرلمان بشأن تجميد رواتب المعلمين عند أساسي 2014

نرصد أبرز غيابات نجوم الأهلي عن مواجهة صن داونز

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

AdvertisementS

وفاة لاعب مصري في حريق هائل بمقر إقامة فريق مريخ الفاشر السوداني.. تفاصيل

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

مفيش كورونا.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ الزعيم عادل إمام

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

بعد شائعات وفاته ..الرئاسة الفلسطينية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ أبو مازن

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

اسعار الذهب تتلاعب بالأسواق.. ارتفاع جديد 3 جنيهات للجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور

زوجة تامر حسنى ورانيا يوسف الأبرز.. أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير فى فبراير