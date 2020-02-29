خاص.. مجدي عبدالغني يرد على منتقديه: مش عايز وزارة من مبارك

رد مجدى عبدالغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق بقوة على منتقدى بكائه فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك.





قال مجدى عبدالغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: لا أشغل بهؤلاء المغرضين والتفاهات التي يطلقونها عبر حساباتهم على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وأرى أنهم هايفين .





وأضاف عبدالغنى: بكيت عندما تقدمت لتقديم واجب العزاء لعلاء وجمال مبارك لأننى تذكرت مواقف الرئيس الراحل مبارك معى وارتباطى بصداقة مع نجلى الرئيس الراحل حيث كنت ألعب الكرة معهما، وأنا مش عايز وزارة من مبارك.





وكشف مجدى عبدالغنى أن ذكرياته مع الرئيس مبارك كثيرة وكان دائم المداعبة له ومنحه نوط الواجب عندما كان لاعبا فى منتخب مصر ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية عندما كان لاعبا فى النادي الأهلى وتوج الفريق الأحمر بلقب أفريقيا عام 82 بجانب وسام الجمهورية أكثر من مرة كعضو مجلس إدارة لإتحاد الكرة عقب التتويج بألقاب كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010 .





وقال عبدالغنى : أذكر ذات مرة أن الرئيس الراحل مبارك داعبنى بإستاد القاهرة عند ذهابى إليه لتحيته بقوله: انت مربى ذقنك ليه يا مجدى .. دول بيمسكوا اللى مربين ذقنهم .. فأجبته مداعبا : أنا فى حماك يا ريس .





وشدد عبدالغنى أن ذهابه لحضور حفل زفاف نجلة الإعلامى مدحت شلبى عقب العزاء ليس معناه أننى كنت أدعى البكاء فى عزاء الراحل مبارك لان مشاعرى كانت وليدة اللحظة التى تذكرت فيها كل شئ مع الرئيس الراحل ونجليه وليس عيبا أن أذهب لمجاملة مدحت شلبى بعد العزاء خاصة أنه حضر حفل زفاف نجلى .





ووجه مجدى عبدالغنى رسالة لمنتقديه قائلا: موتوا بغيظكم .. وخليكم فى الهيافة.