«الأكاديميين والصناعة: نحو آفاق بحثية مشتركة».. ورشة عمل تشارك فيها مصر للسياحة

شارك سامح سعد الرئيس التنفيذى لشركة مصر للسياحة التابعة للقابضة للسياحة و الفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام فى ورشة عمل بعنوان الأكاديميين والصناعة: نحو آفاق بحثية مشتركة والتي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني عشر للسياحة والضيافة والتراث الذي تنظمه كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم برعاية وزارة السياحة والشركة القابضة للسياحة والفنادق.





وأكد سعد أهمية ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل ودحض ثقافة الجزر المنعزلة مضيفا احتياجات صناعة السياحة أخذت منعطف متغير خلال العقد الأخير نظرا لما يشهده سوق العمل من تحديثات مستمرة تتطلب ان تتواكب المناهج الأكاديمية مع سوق العمل.





وأضاف أن التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها فى صناعة السياحة والضيافة لابد أن تنعكس على المناهج الأكاديمية حتى تكون على مستوى الواقع.