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رياضة

موقع تونسي: الترجي قادر على إذاقة الزمالك من نفس كأس الأهلي

السبت 29/فبراير/2020 - 02:05 م
الزمالك ضد الترجي
الزمالك ضد الترجي
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إسراء أشرف
سيطرت الحسرة على الصحف والمواقع التونسية، بعد سقوط فريق الترجي مجددًا أمام الزمالك، في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع الزمالك قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بنتيجة 3-1، مساء أمس، السبت، في تكرار نتيجة السوبر الأفريقي قبل أسبوعين في العاصمة القطرية "الدوحة".

وقال موقع "فووت 24": "الترجي.. عند الشدائد تظهر معادن الرجال!؟".

وأشار الموقع في تقريره، إلى أن الترجي قادر على إذاقة الزمالك من نفس كأس الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2018، عندما خسر الفريق التونسي في الذهاب بنتيجة 3-1، وفاز في الإياب بنتيجة 3-0 ليتوج باللقب.

وأضاف الموقع، أن مباراة الإياب ضد الزمالك تأتي في ظروف وملابسات متشابهة لما شاهده الترجي قبل عامين أمام الأهلي، عندما سير الحكم الجزائري مهدي عبيد المباراة في اتجاه واحد، وهو ما كرره المغربي رضوان جيد، مساء أمس، أمام الأبيض.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الترجي والزمالك، يوم الجمعة 6 مارس المقبل، في تونس، بملعب "رادس".


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