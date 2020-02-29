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محافظات

حلم الأهالي يتحقق.. إنشاء كوبري للمشاة أعلى الطريق الدولي بمدينة الحمام.. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 03:26 م
أنشاء كوبري علوي
أنشاء كوبري علوي اعلي الطريق الدولي بمدينة الحمام
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ايمن محمود
يعاني أهالي مدينة الحمام، إحدى المدن التابعة لمحافظة مطروح، من عدم وجود كوبري علوي للمشاة بمدخل مدينة الحمام، وهو ما نتج عنه وقوع عدد كبير من الحوادث، وبات هذا المشروع حلم للاهالي يسعون لتحقيقه منذ سنوات.

ويقول فايز محمد من أهالي مدينة الحمام إن الأهالي يعانون من عدم وجود كوبري علوي للمشاة أعلى الطريق الدولي يربط مدينة الحمام من الجهتين، خاصة وأن الطريق الدولي يقسم المدينة إلى نصفين.

وأضاف أن هذا المطلب سيحمي أبناءنا لأن عبور الطريق الدولي يسبب العديد من الحوادث.

من جانبه أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم بالفعل البدء فى أعمال إنشاء كوبري مشاة علوى بمدخل مدينة الحمام أعلى الطريق الدولى الساحلى الاسكندرية – مطروح  بتكلفة 9 ملايين جنيه بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة الطرق.

وأوضح أن إنشاء كوبرى المشاة الجديد يأتى لربط مدينة الحمام بالجهة البحرية من الطريق الساحلي الدولي الإسكندرية – مطروح  بطول 68 مترًا.. مع تفادى تعارضه مع أى مرافق كخطوط المياه والكهرباء وغيرها، وذلك لتسير دخول المواطنين إلى المدينة وحفاظا على الأرواح وتجنب الحوادث وخدمة أهالي مدينة الحمام.
حلم الأهالي يتحقق.. إنشاء كوبري للمشاة أعلى الطريق الدولي بمدينة الحمام.. صور
حلم الأهالي يتحقق.. إنشاء كوبري للمشاة أعلى الطريق الدولي بمدينة الحمام.. صور
حلم الأهالي يتحقق.. إنشاء كوبري للمشاة أعلى الطريق الدولي بمدينة الحمام.. صور
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