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أخبار العالم

بعد تفشيه بالبلاد..الصحة الإيرانية تفحص عشرات الآلاف من المواطنين

السبت 29/فبراير/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، أنها تستعد لإجراء فحوصات فيروس كورونا لعشرات الآلاف من الإيرانيين.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد أعلن اليوم، السبت، أن فيروس كورونا تفشي فى محافظة إيران وتمكن من إصابة 295 شخصا وقتل 9 آخرين خلال الـ24 الماضية.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم السبت، أن فريد الدين، نجل صهر المرشد الإيراني علي خامنئي، غلام علي حداد عادل، أصيب بفيروس كورونا.

وقال فريد الدين في حسابه عبر "تويتر": "أصبت بفيروس كورونا، وذلك بعدما قمت بمراجعة مدرستي بمدينة قم“ وسط إيران معقل تفشي كورونا، مضيفا أنه ”سوف يسعى إلى سرد وتوضيح بقائه في الحجر الصحي".

ويعد غلام علي حداد عادل، أحد أهم الشخصيات السياسية المتشددة التي أسهمت في دخول المتشددين قائمة مشتركة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 فبراير الجاري.

وفي السياق، قالت مواقع إخبارية محلية، إن ممثل محافظة قم في مجمع تشخيص مصلحة النظام، محمد مير محمدي، أصيب بفيروس كورونا، ودخل في حالة غيبوبة نتيجة الإصابة.

وشغل مير محمدي مناصب مختلفة بعد الثورة الإيرانية العام 1979، حيث تولى عضوية في البرلمان الإيراني، وكان وزيرا، ومديرا لمكتب الرئيس الإيراني الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
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