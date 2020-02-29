AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الأورمان: إجراء 11 ألفا و589 عملية عيون بمحافظة الشرقية

السبت 29/فبراير/2020 - 02:52 م
جميعة الاورمان
جميعة الاورمان
Advertisements
أ ش أ
قال مدير عام جمعية (الأورمان) ممدوح شعبان، إن الجمعية نجحت في إجراء 11 ألفا و589 عملية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9241 نظارة طبية، في محافظة الشرقية، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أي أعباء مالية.

وأوضح شعبان، في بيان اليوم السبت، أنه تم إجراء 302 عملية جراحية من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة، خلال شهر فبراير الجاري، بمدن وقرى مراكز (أبو حماد – أبو كبير – أولاد صقر – الإبراهيمية – الزقازيق – بلبيس – فاقوس – كفر صقر – الحسينية – مشتول السوق – منيا القمح – ديرب نجم – ههيا) في محافظة الشرقية.

وأشار إلى أن الجمعية، سوف تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة مخصصات علاج مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال اتفاقها مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر، والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زراعة الشرقية تنظم ندوات إرشادية لزيادة إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية

المراكز التكنولوجية تستقبل ‪5130‬ طلبا من المواطنين في الشرقية

بالأسماء .. حركة تنقلات بين مديري الإدارات التعليمية بالشرقية

إجراء 129 عملية عيون خلال شهر فبراير في كفر الشيخ

ضمن مشروعها لمكافحة العمى.. الأرومان تجرى 9900 عملية عيون بقنا

الأورمان تجري 398 عملية عيون بالدقهلية خلال فبراير

ترشيحاتنا

إيران تهدد إسرائيل بالحرب.. تفاصيل

الخزانة الأمريكية تعلق على غياب إثيوبيا عن مفاوضات سد النهضة.. ومصر تؤكد: نقدر جهود واشنطن

متى يعود محمود كهربا للمشاركة مع الأهلي؟

حضور عمرو دياب وبكاء مجدي عبدالغني وصور محمد رمضان.. شاهد لقطات من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

فيديو استفزازى لشاب تركى يسخر من طفلة سورية.. شاهد

اسعار الذهب تتلاعب بالأسواق.. ارتفاع جديد 3 جنيهات للجرام

AdvertisementS

وفاة لاعب مصري في حريق هائل بمقر إقامة فريق مريخ الفاشر السوداني.. تفاصيل

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

مفيش كورونا.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ الزعيم عادل إمام

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

اللي هيبصلها هضربه بالنار.. قرار عاجل من النيابة في واقعة احتضان طالب لزميلته أمام مدرسة في الشرقية

بعد شائعات وفاته ..الرئاسة الفلسطينية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ أبو مازن

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور

زوجة تامر حسنى ورانيا يوسف الأبرز.. أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير فى فبراير