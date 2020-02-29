الأورمان: إجراء 11 ألفا و589 عملية عيون بمحافظة الشرقية

قال مدير عام جمعية (الأورمان) ممدوح شعبان، إن الجمعية نجحت في إجراء 11 ألفا و589 عملية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9241 نظارة طبية، في محافظة الشرقية، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج الدوائي لمن يحتاج بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أي أعباء مالية.





وأوضح شعبان، في بيان اليوم السبت، أنه تم إجراء 302 عملية جراحية من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة، خلال شهر فبراير الجاري، بمدن وقرى مراكز (أبو حماد – أبو كبير – أولاد صقر – الإبراهيمية – الزقازيق – بلبيس – فاقوس – كفر صقر – الحسينية – مشتول السوق – منيا القمح – ديرب نجم – ههيا) في محافظة الشرقية.





وأشار إلى أن الجمعية، سوف تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة مخصصات علاج مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا من خلال اتفاقها مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمراض العيون في مصر، والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.



