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ديني

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. تعرف على وصاياه

السبت 29/فبراير/2020 - 01:20 م
وفاة المفكر الإسلامي
وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. تعرف على وصاياه
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إيمان طلعت
أعلن خالد عمارة عن وفاة والده الدكتور والفكر الإسلامي محمد عمارة اليوم السبت؛ وذلك عن عمر يناهز 89 عامًا، وذلك بعد فترة وجيزة مع المرض. 

وقال نجل المفكر الإسلامي محمد عمارة فى بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "توفى أبى المفكر الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء د. محمد عمارة.. توفى أبى رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعدى الثلاثة أسابيع".

وأضاف: "توفى أبى رحمه الله فى هدوء وبدون أى ألم أو معاناة، يحيط به أسرته الصغيرة ويدعو لأمى ولكل أولاده وأحفاده وأحبابه، وقال لكل واحد منهم: أحبك.. وأنا راضٍ عنك"، وتابع: "توفى أبى رحمه الله وهو يوصى بإكمال مشاريعه الفكرية وكتبه وأبحاثه".

موعد العزاء
ونشر موعد عزاء والده، حيث إن صلاة الجنازة ستكون اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الحمد بالتجمع الخامس بجوار مجمع المحاكم، بعدها نتوجه لدفنه في قريتنا صروة، مركز قلين، محافظة كفر الشيخ.

وصاياه
وأشار إلى عدد من الوصايا لمحبى والده، قائلا: "وهناك بعض الوصايا لتلاميذ وكل من أحب أبى رحمه الله أو تعلم منه شيئا ما ولو بسيط، تتمثل فى إقامة صلاة الجنازة أو صلاة الغائب على والدى فى أكبر عدد ممكن من مدن العالم، فى كل بلاد العالم.

ونشر أفكار الدكتور محمد عمارة بين الناس فى كل مكان، سواء عن طريق نشر كتبه أو مقالاته أو أحاديثه وتسجيلاته أو مقاطع مسجلة من برامجه ومحاضراته نشرها على الإنترنت أو مكتوبة أو مسموعة أو مشاهدة أو حتى فى كلامنا وأحاديثنا اليومية.

وأخيرا أن تحكى عن دكتور محمد عمارة وأفكاره لمن حولك ومن تعرف هكذا نحيى سيرة علمائنا وأصحاب الفضل علينا".

وتابع: "أحاول انا و كل إخواني و زملائي و زميلاتي من محبي الدكتور محمد عماره... أن نكون أبناء بارين... أن يكون كل واحد منا : الولد الصالح الذي يدعو له ". 
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