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أخبار العالم

فرنسا تستنكر إعلان إسرائيل نيتها البناء في منطقة E1

السبت 29/فبراير/2020 - 01:15 م
فرنسا تستنكر إعلان
فرنسا تستنكر إعلان إسرائيل نيتها البناء في منطقة E1
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سمر صالح
شجبت فرنسا، اليوم، إعلان السلطات الإسرائيلية نيتها القيام بأعمال بناء في المنطقة الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم والمعروفة بـ"E1".
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، قالت وزارة الخارجية الفرنسية: إن "هذه المنطقة لها أهمية استراتيجية بالنسبة لحل الدولتين والتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية".
 
ودعت فرنسا، إسرائيل إلى العدول عن خططتها هذه والامتناع عن اتخاذ أي خطوة أحادية الجانب.
 
واعتبرت فرنسا أن الاستيطان بكل اشكاله يتنافى مع القانون الدولي، ويقوض حل الدولتين "باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بالتوصل إلى سلام عادل وقائم في المنطقة".
 
وكان سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في إسرائيل، احتجوا هم الآخرون قبل عدة أيام على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم هذه المناطق تماشيًا مع الخطة الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".
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