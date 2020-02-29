شاهد.. إجلاء محطة قطارات في باريس إثر نشوب حريق

عرضت فضائية "يورونيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو لإجلاء محطة قطارات في باريس إثر نشوب حريق على هامش حفل نجم كونغولي.

وقالت الشرطة الفرنسية إنها تدخلت لفض مظاهرة، ما تسبب في حرق حاويات نفايات بلاستيكية وسيارات ودراجات نارية، خطى على إثرها دخان كثيف المكان، وتم إجلاء الناس من الطابق تحت الأرضي لمحطة القطارات، من باب الإجراء الوقائي.





ونشبت حرائق عشية الجمعة في محيط محطة ليون للقطارات في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك على هامش مظاهرة ممنوعة قادها معارضون لتنظيم حفل، يحيه نجم الغناء الكونغولي فالي لبوبا في بيرسي.





وقد تمكن رجال الإطفاء في باريس من السيطرة على الحرائق، وأدانت السلطات السلوك الشائن للمتظاهرين، الذي عرقلوا تدخل أعوان الانقاذ. وقد تم إيقاف 23 شخصا.





ونشرت الشرطة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الانترنت شريطا مصورا يتعلق بعمليات العرقلة التي تسبب فيها المحتجون، وفي نهاية النهار، ظلت أجواء التوتر سائدة بين أنصار المغني من جهة، ومعارضين سياسيين من جهة أخرى، وقد تخللها تبادل للشتائم والسباب بين الجانبين.





كان الحفل مبرمجا على الساعة الثامنة من مساء الجمعة في "أكور هوتال أرينا" في بيرسي، ويتهم المعارضون فالي لبوبا بأنه مقرب من الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وخليفته فليكس تشيسيكيدي، وأثار الحفل قلق السلطات الفرنسية. وكانت سبع مظاهرات معلنة تم منعها.