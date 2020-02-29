ضبط مسجل خطر تخصص فى سرقة السيارات بالقطامية

تمكن رجال الأمن من ضبط مسجل شقى خطر بالقاهرة لممارسته نشاط إجرامى فى مجال سرقة السيارات.





وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام مسجل شقى خطر "سرقات عامة" - مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بإرتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلا ً سيارة مبلغ بسرقتها، وبتفتيش السيارة المضبوطة بحوزته عُثر بداخلها على فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار.





بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وإصطناعه لمستندات ملكية ولوحات معدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها فى الماركة واللون والموديل، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأضاف بإرتكابه سيارة أخرى بذات الأسلوب، وتم ضبطها بإرشاده بمكان إخفائها.





بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهماه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



