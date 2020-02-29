قوافل طبية متعددة التخصصات بقرى المنوفية خلال مارس

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 2 ، 3 مارس القادم بقرية مليج بمركز شبين الكوم، وقافلة طبية بقرية ناصف بمركز السادات يومي الأربعاء والخميس الموافق 4 ، 5 من ذات الشهر.





وكذلك قافلة طبية أخرى بقرية جزيرة الحجر يومي الجمعة والسبت الموافق 6 ، 7 من نفس الشهر.





مضيفًا بأن القوافل تضم عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ( الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان)، بالإضافة إلي عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية .





من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم.