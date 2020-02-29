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محافظات

قوافل طبية متعددة التخصصات بقرى المنوفية خلال مارس

السبت 29/فبراير/2020 - 02:52 م
قوافل طبية متعددة
قوافل طبية متعددة التخصصات بقري مليج وناصف وجزيرة الحجر
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محمد امين
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 2 ، 3 مارس القادم  بقرية مليج بمركز شبين الكوم، وقافلة طبية بقرية ناصف بمركز السادات يومي الأربعاء والخميس الموافق 4 ، 5  من ذات الشهر.

 وكذلك قافلة طبية أخرى بقرية جزيرة الحجر يومي الجمعة والسبت الموافق 6 ، 7 من نفس الشهر.

مضيفًا بأن القوافل تضم عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ( الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان)، بالإضافة إلي عمل التحاليل اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالي القرية .

من جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم.
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